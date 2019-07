Lady Malcuit | “Napoletani razzisti Con me sono disgustosi da quando siamo qui”

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Un duro attacco ai napoletani ,quello lanciato dalla fidanzata di Kevin. Su Instagram, ha accusato i napoletani di essere “” con lei. Ha raccontato le offese a cui è stata sottoposta sui social daè in città. Gli insulti che ancora oggi leindirizzati. Queste le parole del suo post: “Daarrivati qui, i napoletani con mebrutta,la sorella del mio fidanzato perché ho i suoi stessi capelli. Ah, dimenticavo: devo anche fare una dieta! Ero stata avvisata. Nonbionda e magra, con lunghi capelli lisci.nera e formosa. Nonla donna ideale per un calciatore qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli evedo tutti i vostri commenti penso di essere meglio di tutti voi perché ho l’anima più bella. Nonfidanzata con voi e quindi la vostra opinione non mi ...

