La Spectre Rai-Governo che ha lavorato al complotto anti-Napoli per le Universiadi

(Di martedì 16 luglio 2019) Il famigerato Vicecapo 13 luglio. Roma, stanza dei bottoni, interno giorno, anche se con le tapparelle abbassate e la luce artificiale perenne diventa difficile distinguere il giorno e la notte. Al lungo tavolo ovale piazzato di sbieco al centro della stanza siedono in 7. Due dirigenti Rai, un delegato del Mise, due sottosegretari, il Capo della Polizia e il Vicecapo con compiti operativi della(SPeciale Esecutivo per Controinformazione, Terroni, Ribelli e Extracomunitari). Quest’ultimo è, come sempre, mascherato. La sua identità è tanto segreta quanto temuta è la sua spietatezza. Divenne famoso quando fece sparire nel nulla il giornalista e tutta la troupe che avevano realizzato, per il TG1 delle 23, un servizio sui presepi di San Gregorio Armeno senza mai nominare la camorra. L’episodio è relegato alla memoria dei pochissimi testimoni oculari, visto che le ...