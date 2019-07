La Spagna è ancora senza governo

Basket femminile - Europei 2019 : Spagna ancora campione. Demolita la Francia in finale : La Spagna si conferma sul tetto d’Europa. La nazionale iberica ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Basket femminile dopo aver sconfitto in finale la Francia per 86-66. Era il remake dell’ultimo atto dell’edizione precedente e ancora una volta hanno trionfato le spagnole, confermandosi assolutamente la squadra migliore del Vecchio Continente. Grande prestazione di Marta Xargay, che ha messo a referto 23 punti ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vittoriosa - Spagna battuta 5-1. Domani sfida decisiva alla Gran Bretagna per la finale : L’Italia fa un altro passo in avanti nella terza fase degli Europei di Softball 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter superano per 5-1 una combattiva Spagna, e si andranno dunque a giocare tutte le chance di andare in finale nella giornata di Domani contro la Gran Bretagna, alle ore 18:30 in quel di Ostrava. Sarà una sfida dal verdetto molto semplice: la vincente sfiderà l’Olanda nell’ultimo atto, la perdente farà la ...

Diretta/ Ucraina Spagna - risultato 42-47 - streaming video tv : gara ancora equilibrata : Diretta Ucraina Spagna Europei di basket femminile 2019 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Arena Riga, per il gruppo A.

Luis Enrique lascia la Spagna : “Problemi persistono ancora - decisione mia” : Oggi l’annuncio: Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. L’ex allenatore di Roma e Barcellona ha lasciato per motivi personali. Queste le sue parole al termine della conferenza stampa del presidente della RFEF, Luis Manuel Rubiales Bejar. Spagna- Ufficiale, Luis Enrique lascia la nazionale: le parole del presidente della Federcalcio iberica [DETTAGLI] “Poiché i motivi che mi hanno impedito di ...

Italia-Spagna Under 21 2-1 - diretta live : raddoppio azzurro - ancora Chiesa! : 63′ – L’Italia raddoppia, ancora Chiesa! Orsolini mette in mezzo, Cutrone si fa rimpallare il tiro ma il pallone arriva a Chiesa, che da due passi mette dentro. Azzurri avanti! 59′ – Secondo cambio per l’Italia: esce Kean, entra Cutrone. 54′ – Soler ci prova da limite dell’area, risponde presente Meret, alla prima vera e propria parata del match. 49′ – Chiesa sfiora il ...