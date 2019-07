La solitudine dei numeri periodici

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Signori, la politica è noiosa.Non c’è discussione, non c’è dibattito. I ritmi sono monotoni e cadenzati ci consegnano, come un vecchio adagio, melodie piatte e tristi.Il libero pensiero si è infranto contro una barriera tecnologica che ci installa idee anestetizzate e nichiliste, facili e finte. Costruite e non elaborate. Non si va oltre.Non ci sono più né dubbi né domande ed immediato è il bisogno di appoggiarsi alla spavalda sicurezza del più forte.Una politica del caos, una politica confusionaria che mira volutamente alla disaffezione, governata - senza idee - da risolutori senza arte né parte. Emblematiche le vicende che si ripropongono come remake di vecchi film. Chi governa lo sa, è difficile ricordare e la tendenza all’oblio è comune. I temi si ripetono senza novità, ...

