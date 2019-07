romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Sensibilizzare le coscienze, ispirare le buone abitudini quotidiane, attivare iniziative concrete di sostenibilità e ancora godere di opere d’a impatto zero, realizzate utilizzando materiali di uso comune. Sono questi gli obiettivi di “La Ri-”, il progetto promosso dal Centro Commercialeche vedrà per la prima volta in Italia laPerkins, oltre a laboratoritivi dedicati anche (e soprattutto) ai bambini sull’importanza del. Il tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecologia è sempre più sentito e, sulla base di questo sentimento comune,ha deciso di stimolare una consapevolezza maggiore di quanto siano importanti ile il riuso dei materiali altrimenti destinati alla discarica. Dal 26 luglio all’11 agosto sarà visitabile gratuitamente in esclusiva nazionale ladiPerkins, una delle artiste più ...

romadailynews : LA RI-FORMA DELL’#ARTE: a #RomaEst il #riciclo diventa arte con la mostra dell’artista Jane… - istalbertomagno : RT @PontAcadLife: Solo la paziente arte dell’accoglienza reciproca può mantenerci umani e realizzarci come persone. Desideriamo dissociarci… - Laprimapagina : #Roma La Ri-Forma dell’Arte: a Romaest il riciclo diventa arte -