La presidente della Croazia ha ammesso che la polizia del paese è coinvolta nei violenti

Andrea Agnelli - figlio Umberto e Allegra Caracci/ Il presidente della Juentus punta Icardi? : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, tra i protagonisti di Techetechetè dedicato al 120° anniversario Fiat e alla famiglia Agnelli

Il voto per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà il 16 luglio : La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

Von der Leyen a Bruxelles - la presidente designata della Commissione tesse tela voto : La settimana piu' lunga di Ursula von der Leyen e' iniziata. La presidente designata della Commissione e' da domenica a Bruxelles per tessere la tela politica che la portera' al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimera' a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Il voto non e' ...

Accadde oggi : nel 1978 Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica - dopo ben sedici scrutini : Era l’8 luglio 1978 quando, dopo ben sedici scrutini, Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica Italiana. In dodici dei sedici scrutini necessari all’elezione di uno dei presidenti più amati del nostro Paese, era Giorgio Amendola ad essere in testa. Alla fine la maggioranza fu schiacciante: a favore di Pertini 832 voti su 995. Sandro Pertini era nato a Stella, in Liguria, nel 1896, e fu il primo, se non l’unico, ...

HONOR e Huawei hanno standard di qualità più elevati della media. Parola di presidente : Gli elogi ricevuti di recente da un possessore di HONOR 4X hanno permesso al produttore cinese di esaltare gli standard di durabilità dell'azienda L'articolo HONOR e Huawei hanno standard di qualità più elevati della media. Parola di Presidente proviene da TuttoAndroid.

Ghirelli : “Palermo in Serie C?” - il presidente della Lega Pro risponde così : “Il Palermo in Serie C? L’ho detto al sindaco Orlando, io il Palermo lo accoglierei a braccia aperte. Ma forse ai tifosi conviene avere un anno di sofferenza, ripulire la società e ripartire dalla Serie D. Li aspetto il prossimo anno“. Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Sky. “Quando una società viene esclusa – ha proseguito – è un dolore profondo, perché ...

Il presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - scrive alla Uafa : Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive alla Uafa. Siamo al 4 luglio e la riforma degli agenti FIGC sembra ormai una certezza. La Uafa, associazione che tutela i procuratori sportivi iscritti dal 2015, in queste settimane ha provato, contattando tutte le Istituzioni italiane, di ottenere una proroga ma senza riuscirci per intoppi burocratici (sono stati dichiarati inammissibili e rigettati i provvedimenti contenenti tale ...

Quanto guadagna il presidente della commissione europea e ruolo : Quanto guadagna il presidente della commissione europea e ruolo Alla fine a spuntarla nelle trattative sulla Presidenza della commissione Ue dovrebbe essere stata la tedesca Ursula von der Leyen. presidente commissione Ue: cosa fa? Ogni cinque anni insieme all’interezza dei componenti dell’Europarlamento, vengono rinnovate anche le cariche di governo dell’Ue. Le principali sono 5: se è già stato eletto il presidente del Parlamento ...

Salini salva Astaldi con l’aiutino di 300 milioni di Cdp che nominerà il presidente della nuova super-azienda di costruzioni : Salini-Impregilo si prepara a concludere il salvataggio di Astaldi. Con l’aiutino di Cassa Depositi e Prestiti e di un pool di banche creditrici che si trasformeranno in soci del nuovo leader delle costruzioni italiane. Cdp, che ha appena staccato una cedola straordinaria al Tesoro e alle fondazioni bancarie azioniste, potrebbe formalizzare già venerdì in consiglio il suo appoggio a Salini-Impregilo che dovrebbe concludere poi ...

Oleg Matytsin : chi è il presidente della FISU ucraino e cosa fa : Oleg Matytsin: chi è il presidente della FISU ucraino e cosa fa Da oggi mercoledì 3 luglio 2019 iniziano le Universiadi, manifestazione organizzata dal FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari), ente fondato nel 1949 per la promozione dello sport tra gli studenti degli atenei mondiali. Lo svolgimento della manifestazione è biennale, ed è il corrispettivo dei Giochi Olimpici. L’evento è giunto alla XXX edizione che per l’occasione ...

Ursula von der Leyen nominata presidente della Commissione Ue. Christine Lagarde alla Bce : Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea mentre a capo della Bce è stata nominata la francese Christine Lagarde: due donne salgono così...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

"Se volete gli aiuti Ue dateci l'oro a garanzia". Le posizioni oltranziste della nuova presidente della Commissione durante la crisi del 2011 : nuova Commissione, stessa pasta rigorista? L’Italia ha dato il suo sostegno al pacchetto di nomine per i top jobs della nascitura Commissione Ue e della Banca Centrale Europea, frutto della “profonda intesa franco-tedesca”, per citare il presidente Emmanuel Macron: per l’Eurotower la francese Christine Lagarde, per il Consiglio Ue il premier uscente del Belgio Charles Michel e per la presidenza della Commissione la ...

Nomine Ue - Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue. Lagarde alla Bce : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue e Christine Lagarde alla Bce: per la prima volta due donne occupano altrettanti posti chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto ...