La migliore rete in Italia è ancora quella di Vodafone | mentre Iliad fa passi avanti

tuttoandroid

(Di martedì 16 luglio 2019) Lamobilerisultauna volta lasecondo la classifica nPerf, che tiene conto di velocità, latenza, tasso di successo e non solo: nel primo semestre del 2019 l'operatore rosso ha superato di poco TIM e staccato Wind Tre e. L'articolo Laindifaproviene da TuttoAndroid.

borghi_claudio : @FranX1 @KellerZoe @LucaBuldorini Già mi vedo la forte concorrenza che subisce chi gestisce la rete del gas... si s… - EzioRocchiBalbi : @Avv_Mant Era solo per dire che Milano- secondo me- ha la migliore e più efficiente rete di servizio pubblico di tr… - oby1sky : RT @esilisola: @oby1sky @VaeVictis Provo a rispondere alle domande: Minù si trova in una prigione liberale. Paolo vive nel mondo reale Le f… -