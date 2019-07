ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019)come ai tempi del Milan Silvio ai giocatori del: andate a lavorare Comizio ai suoi calciatori: «Imparate un mestiere e le lingue, cinese e arabo. E vi spiego perché il governo deve dimettersi» Una volta Silvioparlava a campioni come Ronaldinho e Ibra. Oggi si intrattiene con lodella sua squadra, il. Libero racconta una sorta di comizio ai calciatori tenuto al fianco del fratello Paoloe di Adriano Galliani, direttore tecnico della squadra brianzola. Dopo una breve introduzione sull’attualità politica e su quanto male stia facendo l’attuale governo al Paese,ha elargito consigli tecnici ai suoi giovani atleti. Innanzitutto unaai portieri, ai quali Silvione ha spiegato come si sta tra i pali. Poi, dei moniti estetici: niente capelloni, orecchini, piercing e tatuaggi. Al presidente non piacciono: ...

napolista : La lezione di tecnica, estetica e vita di #Berlusconi allo spogliatoio del #Monza Lo racconta Libero. Niente capell… - mariannabri : RT @Mario_Becchetti: Oggi la #WimbledonFinal più bella di sempre. #Djokovic e #Federer immensi. Hanno dato una lezione di sport e di vita.… - Mario_Becchetti : Oggi la #WimbledonFinal più bella di sempre. #Djokovic e #Federer immensi. Hanno dato una lezione di sport e di vit… -