La Juve lascia Fifa | si chiamerà Piemonte Calcio

Juventus - Mandzukic e Higuain sarebbero pronti a lasciare Torino : La Juventus attende l'arrivo a Torino del grande acquisto estivo. L'olandese de Ligt domani, 17 luglio, si sottoporrà alle visite mediche e, poi, nella giornata di giovedì dovrebbe essere presentato in maniera ufficiale. Intanto c'é stata la presentazione ufficiale di Aaron Ramsey che si è detto felice di essere approdato in un grandissimo club. Matthijs de Ligt alla Juventus costerà ben 70 milioni di euro. Il difensore orange firmerà un ...

Calciomercato domenica 14 luglio : Fiorentina-De Rossi - il retroscena! Cancelo lascia la Juve? : Calciomercato 14 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 14 luglio FIORENTINA– Come riportato da Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, la Fiorentina sarebbe l’unica squadra ancora in corsa per riuscire a mettere le mani su Daniele De Rossi. Il centrocampista difficilmente accetterà, occhio infatti ad un suo possibile approdo in FIGC. JUVENTUS– Dopo l’affare […] L'articolo Calciomercato domenica 14 luglio: ...

Mercato Juve : De Ligt avrebbe lasciato il ritiro dell’Ajax : De Ligt potrebbe essere il prossimo colpo del Mercato della Juve. Secondo quanto riferisce SportMediaset, che riprende le voci in arrivo dall’Olanda, il giocatore ha già lasciato il ritiro dell’Ajax e nelle prossime ore potrebbe diventare ufficialmente bianconero. L’affare sarebbe concluso, a scriverlo è anche l'edizione on line de La Repubblica, dopo aver trovato l’accordo con il giocatore sarebbe stata trovata l’intesa anche tra i club, ...

Juve - il capo ufficio stampa Enrica Tarchi lascia il club : Enrica Tarchi, capo ufficio stampa della Juventus, ha deciso di lasciare il club bianconero a partire dal 1° di luglio. A comunicarlo è la Juventus, attraverso una nota ufficiale: «Enrica Tarchi lascia la Juventus per affrontare nuove sfide professionali. Dopo molti anni nel club e le ultime sei stagioni nel ruolo di capo ufficio stampa. […] L'articolo Juve, il capo ufficio stampa Enrica Tarchi lascia il club è stato realizzato da Calcio e ...

Calcio : Sarri lascia il Chelsea - è nuovo allenatore Juve : Due comunicati, quasi in contemporanea, uno di saluto e l'altro di ben arrivato. Dopo una sola stagione, Maurizio Sarri lascia il Chelsea.

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli. Ora vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...

Sarri verso la Juve - c'è l'accordo per lasciare il Chelsea : Semaforo verde per Maurizio Sarri alla Juve. Il Chelsea ha concordato in via di principio un'intesa col tecnico affinché possa approdare al club bianconero, secondo quanto risulta alla Bbc. L'accordo è stato raggiunto nella tarda serata di giovedì 13 giugno, nel corso di colloqui con la dirigenza. Oggi dovrebbe essere messo a punto l'accordo definitivo che secondo la fonte britannica prevede una commissione di ...

Calciomercato - Boateng lascia il Bayern Monaco : Juve e Inter hanno chiesto informazioni : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannunciano mesi caldissimi con le big pronte a scatenarsi con colpi uno dietro l’altro. Il Bayern Monaco ha deciso di cedere il 30enne difensore centrale Jerome Boateng, secondo quanto riporta la Bild il calciatore non gode della fiducia dell’allenatore croato Niko Kovac e nemmeno del direttore sportivo Hasan Salihadmizic, per questo motivo lo stesso difensore avrebbe chiesto al ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Dall'Inghilterra : Pep vorrebbe lasciare il City : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Juventus - Milinkovic Savic può lasciare la Lazio per 100 milioni di euro : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato dei giocatori con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Le esigenze principali riguardano sicuramente la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che dovrebbe ritornare alla Lazio. Sarebbe a un passo l'acquisto Demiral dal Sassuolo, ma dovrebbe arrivare ...

Mercato Juve - il giornalista Momblano : 'Guardiola vuole lasciare il City - arriva al 90%' : Cresce l'attesa sull'annuncio del prossimo allenatore della Juventus. Il club bianconero, dopo avere chiuso il rapporto professionale con Massimiliano Allegri, non ha ancora fatto trapelare il nome del prossimo tecnico e i tifosi non stanno più nella pelle. Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli che quest'anno è riuscito a conquistare l'Europa League con il Chelsea. Alcuni giornalisti, però, ...

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Lichtsteiner lascia l’Arsenal : il messaggio dell’ex Juventus [FOTO] : “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l’anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!”. E’ il messaggio su Instagram, Stephan Lichtsteiner, annuncia l’addio all’Arsenal dopo una sola ...

Lichtsteiner lascia l’Arsenal : il messaggio dell’ex Juventus : “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l’anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!”. E’ il messaggio su Instagram, Stephan Lichtsteiner, annuncia l’addio all’Arsenal dopo una sola ...