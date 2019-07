La Juve debutta all’ICC | la sfid al Tottenham su Sportitalia

calcioefinanza

(Di martedì 16 luglio 2019) Anche nella stagione che sta per iniziare lantus partirà da favorita, e non potrebbe essere altrimenti con acquisti del calibro di Ramsey, Rabiot e De Light (in arrivo a Torino), oltre al ritorno di Gigi Buffon. Obiettivo numero uno non potrà però essere solo il campionato, bensì la Champions League, trofeo che manca nella … L'articolo Laall’ICC: laalsu