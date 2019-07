meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che lasi doterà di undello spazio che verrà collocato all’interno dell’Aeronautica. Il provvedimento, reso noto in un discorso trasmesso via Twitter lo scorso 13 luglio, diventerà effettivo dal prossimo settembre. “Il cyberspazio e lo spazio extra atmosferico – ha dichiarato Macron – sono diventati nuove zone di confronto. Ilpermetterà di assicurare la nostra difesa dello spazio e dallo spazio: in questo modo assicureremo la nostra conoscenza della situazione, proteggeremo meglio i nostri satelliti, anche in materia attiva.“ La decisione della– riporta Global Science – segue l’aumento delle spese per lo spazio già annunciato da Stati Uniti, Russia e Cina. Macron ha aggiunto che i dettagli sui costi dell’operazione verranno specificati più in avanti. ...

Notiziedi_it : La Francia costituirà una forza armata spaziale per difendere i satelliti - oknosureddit : La Francia costituirà un nuovo comando militare spaziale - vedanama : RT @ASI_spazio: La Francia costituirà un nuovo comando militare spaziale -