motorinolimits

(Di martedì 16 luglio 2019) I piloti dovrebbero avere più voce in capitolo suisu cui correre: questa l’opinione di Lewis Hamilton, dopo le critiche di inizio stagione sulle gare noiose. Ma in Austria e a Silverstone i GP sono stati emozionanti e secondo il campione inglese la cosa ha a che vedere più con le piste attuali che … L'articolo La F1per, non per leloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : La F1 sceglie i circuiti per soldi e politica, non per le corse. Almeno qualcuno lo dice - MotoriNoLimits : La F1 sceglie i circuiti per soldi e politica, non per le corse. Almeno qualcuno lo dice -