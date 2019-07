Decapita la ex 17enne, famosa su Instagram! Poi condivide le foto del corpo

(Di martedì 16 luglio 2019) Un giovane hato una nota Instagrammer che ha detto essere la sua ragazza per poire ledel suo cadavere smembrato, come afferma anche la polizia. Brandon Clark, 21 anni, è accusato di aver ucciso la diciassettenne Bianca Devins, nella sua casa di Utica, nello stato di New York, domenica. La teenager erasu Instagram, con 35.000 followers su due profili, il più popolare dei quali era @escty. Era anche un’utente attiva e prolifica del sito di condivisione di immagini 4Chan.Dopo aver ucciso la giovane, Brandon, descritto dalla polizia come un “sospettato" nel caso, avrebbe condiviso le immagini delsulla sua pagina Instagram con la didascalia "Mi dispiace, Bianca”. Ha poi cambiato le sue informazioni biografiche sul sito dei social media, aggiungendo la data dell’omicidio come se fosse quella della sua morte: "06/10/1997 – 14/07/19". In una storia su Instagram che sembra essere stata pubblicata dall’abitacolo di un'auto che percorreva una strada buia, si legge: "Ecco che arriva l'inferno. È la redenzione, giusto?". Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un riferimento alla presunta intenzione dell'omicida di suicidarsi dopo aver presumibilmente ucciso la giovane. LocalSyr ha riferito che la polizia è arrivata sulla scena per scoprire Clark in piedi accanto a un SUV. Il giovane ha subito ammesso di aver ucciso la ragazza e di essere intenzionato a ferirsi con un coltello. Gli agenti lo hanno fatto ragione e portato in ospedale. Ora è sotto custodia della polizia. Ildellaè stato trovato poco dopo.