La Canessa torna dal chirurgo plastico e mostra il risultato Fan furiosi | “Piantala”

(Di martedì 16 luglio 2019) Guendalinaha ringraziato pubblicamente il suoestetico. “Mi ha tolto delle cicatrici, come quella del parto cesareo, e ora grazie a lui posso indossare bikini piccolissimi”, ha detto la. In vacanza ad Ibiza, l’ex gieffina sta condividendo in questi giorni foto in bikini sempre più mini, sfoggiando un fisico perfetto. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che abbia fatto anche qualche altro ritocchino al seno. Ecco che ilha tolto anche le cicatrici dal décolleté. “Io non mi accontento mai”, ha precisato laprima di ringraziare il suo medico. Come detto Guendalina aveva numerose cicatrici, compresa quella del parto cesareo, e si è recata nella clinica del dottore Giuseppe Rampino proprio per risolvere la situazione.Attraverso il suo profilo Instagram, la, a didascalia di ...

