Juventus | Rabiot sicuro | “sogno un gol all’esordio allo Stadium Buffon? L’ho ringraziato

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Il centrocampista francese si è proiettato già all’esordio, sognando ovviamente una vittoria e magari un gol Si suda e si lavora alla Continassa, lasi prepara alla nuova stagione con una rosa rinforzata, di cui fanno parte anche Ramsey e. Lapresse Il francese ha parlato alla tv ufficiale della società bianconera, esprimendo la propria emozione per questa nuova esperienza: “uno dei motivi che mi ha spinto a venire alla Juve è stato voler migliorarmi e portare la mia carriera ad un livello superiore. Questo è il posto migliore in cui farlo, giocare insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale. Prima di venire ho parlato con Gigi, che conosce bene il club e la vita qui: è bello ricevere complimenti del genere da lui, gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo e lui mi ha risposto che è stato facile dirlo perché per lui è la ...

DiMarzio : #Juventus, la carica di #Rabiot: 'Qui per portare la mia carriera ad un livello superiore. #Buffon...' - Sport_Mediaset : #Rabiot esalta la #Juve: 'Sono in un grande club, voglio imparare e crescere'. - GoalItalia : Rabiot, parole al miele per la Juventus: “Sono in un club che ha storia, la mia carriera sale ad un livello superio… -