Juventus Pes 2020 | accordo tra Konami e Juve | Pes sarà stellare

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

eFootball PES 2020 avrà in esclusiva la Juventus FC : Konami annuncia una grande collaborazione : Konami Digital Entertainment ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d'Italia.La partnership tra Konami e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team ...

Juventus - Rabiot si presenta : “Buffon mi ha consigliato di venire qui. Ronaldo? Ha avuto il suo peso” : Il nuovo giocatore della Juventus è stato presentato oggi nella sala stampa dell’Allianz Stadium, ecco le sue prime dichiarazioni Adrien Rabiot si presenta ufficialmente, il nuovo giocatore della Juventus comincia la propria avventura in bianconero esprimendo le prime sensazioni su questa nuova avventura in Italia. AFP/LaPresse La sala stampa dell’Allianz Stadium accoglie il centrocampista francese, felice di esser finalmente ...

Juventus - possibile spesa di oltre 100 milioni per ringiovanire la rosa bianconera : La strategia dirigenziale della Juventus è evidente: puntare su giovani e di qualità, cercando ovviamente di spendere il meno possibile sul mercato. Gli arrivi già ufficializzati in questo inizio luglio dimostrano questa politica, basti pensare che il più 'vecchio' dei sei acquistati (o in procinto di essere acquistati), Aaron Ramsey, è un classe 1990 ed è arrivato a parametro zero. I bianconeri hanno poi deciso di investire sul terzino sinistro ...

Juventus - da un Cerri all'altro : definito l'acquisto della punta del 2003 dal Pescara : La Juventus è pronta ad ufficializzare importanti acquisti in questo mese di luglio. Annunciato Luca Pellegrini della Roma, il primo luglio dovrebbe essere il giorno di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche sarà ufficializzato come nuovo giocatore bianconero. A breve dovrebbero esserci novità anche su uno degli acquisti più attesi dai tifosi bianconeri, ovvero De Ligt: mancherebbe solo l'intesa fra Juventus ed Ajax, ma il centrale dovrebbe ...

Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C - addio in casa Juventus : Le notizie del giorno – Importanti novità in merito alla vicenda legata alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute ...