Jova Beach Party | Marina di Cerveteri Bufera sul caso volontari | parla il sindaco

Jovanotti a Cerveteri - il Jova Beach Party arriva nel Lazio : info su scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti in concerto a Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La data è quella di domani, martedì 16 luglio, di recupero a quella inizialmente in programma a Ladispoli per la stessa serata. Il concerto si sarebbe dovuto tenere infatti alla Spiaggia di Torre Flavia ma, a prevendite già attive, è stato spostato a Cerveteri. I biglietti acquistati per la prima location restano validi per la seconda. Chi volesse, può ancora ...

Il Jova Beach Party di Jovanotti ha l'obiettivo di salvaguardare le spiagge : Ormai il tanto atteso Jova Beach Party ha preso vita, con le prime date di Lignano Sabbiadoro, Rimini e Castel Volturno. Le spiagge italiane in cui si esibirà Jovanotti sono ancora tante, e già c'è chi lo ha definito una sorta di Coachella, la più grande festa dell'estate se non addirittura dell'anno. Nel corso dei vari concerti, come si è già potuto vedere durante le prime tre tappe, si alternano sul palco diversi artisti invitati direttamente ...

Jova Beach Party - Lorenzo trionfa nella notte di Castel Volturno con 35mila spettatori : Il bagno a mare lo hanno fanno in pochi. Quelli che proprio non ce l’hanno fatta a resistere al caldo spietato di Castel Volturno (provincia di Caserta). Il Jova Beach Party, straordinario show musicale di Lorenzo Cherubini si apre con un freestyle dell'artista incastonato dentro ‘Nu’ juorno buono’, prima emozione della maratona della terza tappa - dopo Lignano Sabbiadoro e Rimini - del suo tour estivo per le principali spiagge italiane. Il ...

"Se pulisci la spiaggia entri gratis al concerto" : ancora bufera sul Jova Beach Party - : Francesca Bernasconi Ma la produzione dell'evento chiarisce: "Malinteso dovuto a cartelli sbagliati" Lavorare al concerto di Jovanotti? Si può fare, ma la paga è pari a un biglietto per l'evento e un buono per panino e bibita. È ancora polemica intorno al Jova Beach Party, dopo le proteste dei mesi scorsi. Questa volta, nel centro della bufera è finito il reclutamento dei volontari per tenere pulite le spiagge. Secondo quanto ...

Tutti pazzi per Jovanotti on the beach : come si strega Castel Volturno : Inviato a Castel Volturno Per la prima volta in questo tour Jovanotti suonerà guardando il mare, che per un «beach party» non è roba da poco: a Lignano Sabbiadoro e Rimini...

Intesa Sanpaolo affianca il Jova Beach Party : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – è l’amore per il genio italiano, anch’esso espressione del Made in Italy nel mondo, la ragione che motiva Intesa Sanpaolo ad affiancare il Jova Beach Party avviato in questi giorni a Lignano Sabbiadoro e che ci accompagnerà durante l’estate in 17 tappe per concludersi a Viareggio il prossimo 31 agosto. Un evento con diversi appuntamenti già sold out, per il quale ogni tappa vedrà la ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Jovanotti a Castel Volturno con il Beach Tour. Ripulita l'area limitrofa al concerto - abbandonata da 20 anni : Trentamila i biglietti venduti per il grande happening sulla spiaggia del 13 luglio: cancelli aperti alle 14, musica dalle 16

Jova Beach Party - Rimini/ Scaletta : la risposta alle critiche di Maurizio Salvadori : Jova Beach Party, Rimini: Jovanotti torna in scena oggi con la seconda tappa. Scaletta e programma dell'evento con l'incognita matempo.

La grande festa dell’estate - il debutto del Jova Beach Party : Una gigantesco Party musicale in spiaggia. Le immagini del debutto del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, la nuova era del live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la grande festa dell'estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Un'intera giornata al mare che resterà tatuata nelle menti e nei cuori dei suoi fan. "Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a fare divertire la ...

Grande successo per il "JovaBeach Party" - : Fonte foto: fotogrammaGrande successo per il "JovaBeach Party" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal concerto di Jovanatti fra le rive di Lignano Sabbiadoro

Arriva il Beach tour di Jovanotti a Rimini : esposto in procura degli ambientalisti : Ancora polemiche, stavolta per la tappa sulla spiaggia di Miramare. Il concerto è il 10 luglio, le associazioni chiedono di spostarlo per tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento