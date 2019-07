Jennifer Lopez | film e serie tv | attrice prima che cantante

New York - il blackout ferma all’improvviso il concerto di Jennifer Lopez. L’artista in un video : “Devastata” : Caos a New York per il blackout che per tre ore ha lasciato 61mila persone al buio, fermato la metro di Manhattan e bloccato in tanti dentro gli ascensori dei grattacieli. Fatto evacuare anche il concerto di Jennifer Lopez che si stava tenendo al Madison Square Garden. L’artista ha registrato due video nel bckstage del concerto, diffusi su Instagram, in cui si è detta “devastata” per l’accaduto. Il concerto è stato ...

Black out elettrico a New York - sospeso il concerto di Jennifer Lopez - : Novella Toloni La popstar è stata costretta a interrompere lo show al Madison Square Garden mentre si stava esibendo. Il tutto per colpa di una lunga assenza di elettricità a Manhattan Attimi di panico e incredulità durante il concerto di Jennifer Lopez a New York sabato sera. Mentre la cantate portoricana si stava esibendo sul palco del Madison Square Garden, nello show del suo tout "It's my party", l'energia elettrica è venuta a ...

Jennifer Lopez piange nel backstage - il marito la consola : Quel che succede dietro le quinte solitamente è celato al grande pubblico ma Jennifer Lopez ha voluto scostare le tende per aprire questo mondo ai suoi fan, mostrando loro le sue insicurezze e fragilità prima dello spettacolo. Che Jennifer Lopez sia una delle voci più belle e potenti degli ultimi decenni non è una novità. I suoi concerti sono quasi sempre sold out e il numero di fan è in continua crescita. Ogni evento è uno ...

Kylie Jenner «copia» Jennifer Lopez con il trend sexy anni '90 : Kylie Jenner come Jennifer Lopez. D'altra parte, si sa, la moda è un po' come la storia, tende a ripetersi. Almeno, così pare, alla luce di alcune tendenze che propongono look che in realtà non sono novità, ma dettagli già visti. Uno di questi, sexy (e anche un po’ tamarro, a onor del vero), è quello di far spuntare la biancheria intima dai pantaloni. Una tendenza che negli anni Novanta era quasi di ...

Eccola con un occhio gonfio e bendato! Incidente sul palco per Jennifer Lopez : Colpita da un microfono durante uno dei suoi concerti a Las Vegas. Pare che Jennifer Lopez abbia avuto un piccolo Incidente ed è la stessa popstar portoricana a renderlo noto postando sulle storie del suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae a letto con un occhio bendato. Niente di grave, solo tanto ghiaccio e un po’ di riposo prima di riprendere il tour “It’s My Party”, che sta avendo molto successo.

Incidente sul palco? La foto di Jennifer Lopez con l'occhio bendato : La cantante americana, impegnata con il suo tour fitto di date, sembra aver avuto un piccolo Incidente all'occhio durante uno show. Sui social circola una sua fotografia con una benda sull'occhio sinistro ma non è chiaro cosa sia successo. Il tour di Jennifer Lopez sta andando a gonfie vele. "It's My Party Tour" sta registrando un largo consenso di pubblico e critica in giro per gli Stati Uniti. L’ultima tappa a Las Vegas ha riservato ...

Jennifer Lopez - la pop star sul palco con la figlia in un duetto emozionante : il video diventa virale : Il video ha fatto il giro dei social: Jennifer Lopez e la figlia Emme, undicenne, intonano con lo stesso vestito rosso “Limitless”, colonna sonora di “Ricomincio da me”, nuovo film autobiografico che vede la cantante protagonista. È accaduto a Inglewood, California, sul palco del primo concerto di “It’s my party”, tour celebrativo dei vent’anni di carriera della pop star. La Lopez ha ...

Piacere - sono un po’ incinta : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Lopez : Nuovo passaggio tv per Piacere, sono un po’ incinta, una commedia degli errori datata 2010 diretta da Alan Poul che, al centro del suo racconto, mette una Jennifer Lopez decisamente in forma alle prese con una maternità dai risvolti decisamente moderni. Piacere, sono un po’ incinta: trailer Piacere, sono un po’ incinta: trama Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo ...

Jennifer Lopez festeggia i 20 anni di carriera in tour più sexy che mai : 20 anni di carriera sono un traguardo importante per un’artista, se poi arrivano quasi in concomitanza con un compleanno importante, organizzi un tour autocelebrativo. Jennifer Lopez, tornata alla dimensione live due anni dopo il residency show di Las Vegas All I Have e sette anni dopo il tour mondiale Dance Again World tour, a optato piuttosto per una tournée megaparty. Il 1 giugno la popstar ha compiuto 20 anni di carriera ...

