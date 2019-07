ItalBasket | Melli salta il training camp di Pinzolo | decisione presa in accordo con il ct

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Il giocatore azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio, svolta al termine delionato turco Nicolòè stato autorizzato a non partecipare aldi(23/29 luglio). Incon il Ct Sacchetti e lo staff medico sanitario Azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine delionato turco, verranno monitorate di settimana in settimana.L'articoloildiincon il ct Sacchetti SPORTFAIR.

