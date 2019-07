Io e Te | Giuliana De Sio rivela | «Ero innamorata di lui | ma se le faceva tutte» Diaco

attualitavip.myblog

(Di martedì 16 luglio 2019)De Sio ospite a Io e Te, imbarazzo in diretta. Oggi, durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigiha intervistato l’attrice campana.De Sio ha parlato della sua vita professionale e personale, per poire: «Erodi lui, ma se le». Ma andiamo con ordine.De Sio ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie perché si eradel capo carismatico: «Pensavo di farmi una vacanza romantica, ma scoprii che sile donne della comune»., imbarazzato, la redarguisce in maniera bonaria: «siamo su Rai1». E lei replica: «Ma questa è storia». L’intervista finisce e Pierluiginon nasconde la sua simpatia per l’attrice: «Mi piace la tua sincerità, vivaDe Sio».

zazoomnews : Ho perso il bambino! Giuliana De Sio confessioni intime a Io e te - #perso #bambino! #Giuliana… - zazoomblog : Ho perso il bambino! Giuliana De Sio confessioni intime a Io e te - #perso #bambino! #Giuliana - kikapress : Giuliana De Sio, il mai realizzato desiderio di diventare mamma -