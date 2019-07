Inter | sarebbe pronta una nuova offerta per Lukaku da 67 milioni di euro più bonus

Inter - in Italia non ci sarebbe concorrenza per Milinkovic-Savic : Potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic ad infiammare le prossime settimane di calciomercato dell'Inter. Il centrocampista serbo, dopo essere stato molto chiacchierato l'estate scorsa, adesso potrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore, pur avendo disputato una stagione al di sotto delle aspettative, è stato premiato come miglior centrocampista del campionato Italiano nell'annata 2018-2019 e l'attenzione su di lui non sembra calata. Convincere il ...

Inter - sarebbe possibile un'offerta per Rebic : L'Inter, dopo l'amichevole disputata contro il Lugano (vinta per 2 a 1 grazie ai gol di Sensi e Brozovic), è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup. A tenere però banco sono sicuramente le notizie di calciomercato, con la società di Suning che deve necessariamente rinforzarsi nel settore avanzato, data la probabile cessione di Mauro Icardi. L'argentino è oramai fuori rosa, ha ...

Inter - Icardi sarebbe definitivamente fuori dal progetto nerazzurro : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientra nei piani del club come ammesso settimana scorsa dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Dopo la settimana di ritiro trascorsa a Lugano, e conclusa ieri con l'amichevole con la squadra di casa, la squadra è rientrata a Milano e in questi giorni partirà per l'Asia per la tournéé che vedrà la squadra ...

Calciomercato Inter - il Monaco sarebbe pronto a fare un'offerta per Joao Mario e Miranda : L'Inter, in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match di International Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe ...

Calciomercato Inter - Lukaku : per il Manchester l'offerta nerazzurra sarebbe troppo bassa : Il Calciomercato dell’Inter ruota tutto intorno a Romelu Lukaku. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che il club nerazzurro avrebbe presentato la prima offerta per l’attaccante che però sarebbe molto più bassa rispetto alla richiesta di 83 milioni di euro del Manchester United. Marotta è ottimista sulla chiusura dell’affare, con il giocatore l’accordo c’è già e Conte spinge per averlo il prima possibile. Lo spazio in rosa c’è, la non ...

Calciomercato : De Ligt più vicino alla Juve - ci sarebbero problemi per Lukaku all'Inter : Il centrale dell'Ajax Matthjis De Ligt sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Le ultime indiscrezioni danno quasi per ufficiale il passaggio del fortissimo giocatore olandese ai bianconeri, che pagherebbero una cifra vicina ai 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. Siamo ai dettagli, mancano da definire soltanto le modalità di pagamento. Lukaku si allontana dall'Inter Notizie opposte sul fronte Inter per ...

Inter : dopo il rinnovo di Skriniar sarebbero state rifiutate offerte dai top club europei : Il giocatore più amato dai tifosi dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha conquistato tutti in questi due anni con le sue prestazioni e con il suo carisma. Un affetto testimoniato dal fatto che i supporter hanno chiesto gli fosse affidata la fascia di capitano dopo che è stata revocata a Mauro Icardi. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto solo qualche mese fa, separandosi anche ...

Inter - sarebbe pronto l'assalto a Lukaku : Ausilio incontra il Manchester United : Uno dei grandi obiettivi dell'Inter in questa sessione di calciomercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato indicato dal nuovo allenatore, Antonio Conte, come il numero nove più congeniale per il suo credo tattico e l'ha posto in cima alla lista dei rinforzi. L'attaccante, inoltre, dovrebbe sostituire Mauro Icardi, posto nella lista dei partenti, all'Interno della rosa nerazzurra come annunciato ufficialmente ...

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Mercato Inter - Barella vicino e Ausilio a Londra per Lukaku : sarebbe un’estate da record : Nicolò Barella sarà l’acquisto più caro della storia per il Mercato dell’Inter, ma il suo primato potrebbe durare meno di un’estate. I nerazzurri stanno infatti accelerando per Romelu Lukaku per cui il Manchester United chiede la bellezza di 75 milioni. Oggi è previsto un importante incontro a Londra per provare lo sprint in modo da regalare a Conte il bomber tanto desiderato. Non si sbloccano invece le cessioni: Icardi vorrebbe sempre di più la ...

Mercato Inter : Lukaku - Icardi - Dzeko - il valzer dei bomber sarebbe entrato nel vivo : Si annuncia una giornata convulsa e molto Interessante per il Mercato del’Inter. Marotta potrebbe volare a Londra oggi per accelerare la trattativa per Romelu Lukaku, vero e proprio sogno estivo di Conte. Il Manchester United non sembra propenso a fare sconti, continuerà con ogni probabilità a chiedere più di 80 milioni, ma la missione in Inghilterra potrebbe sbloccare l'affare per il giocatore belga. In entrata c’è anche Edin Dzeko, dopo il ...

Mercato Inter : Vidal sarebbe ancora nel mirino e Dzeko avrebbe scelto i nerazzurri : Il Mercato dell’Inter non è solo Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe vicinissimo, oggi nuovo incontro con l’agente per limare gli ultimi dettagli e dare il definitivo via libera al trasferimento. A Conte però non basta, e così secondo i rumors in arrivo dalla Spagna, starebbe spingendo per avere a disposizione Arturo Vidal. Il cileno non è più utile alla causa del Barcellona e così l’operazione potrebbe essere possibile. Nel frattempo da ...

Mercato Inter : Barella sarebbe molto vicino - per Lukaku lo United fa muro : Potrebbe essere vicina ad una svolta la trattativa per Nicolò Barella per il Mercato dell'Inter. I nerazzurri ieri hanno alzato l'offerta al Cagliari per il centrocampista, raggiungendo un accordo di massima per il cartellino del 22enne sardo. Entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare le firme per il trasferimento, con Conte che lo starebbe già aspettando per l'inizio della tournée in Asia. Invece resta complicato il colpo Romelu ...

Calciomercato Inter - Barella in arrivo : sarebbe uno dei titolari nel 3-5-2 di Conte : Continua a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte in vista della stagione 2019-20. I nerazzurri stanno per mettere a segno un importante colpo di mercato che renderà la rosa ancora più forte. L'obiettivo dell'Inter è quello di poter riuscire a lottare per il primato, magari di riuscire a strappare lo Scudetto alla Juventus, oltre che ovviamente fare un cammino prestigioso in Europa. E per farlo c'è bisogno indubbiamente di avere tanta ...