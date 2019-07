Instagram | se gli influencer non influenzano più come prima

Federica Panicucci stupenda in bikini su Instagram... e sua figlia è identica a lei : Federica Panicucci, 52 anni il prossimo 27 ottobre, si è mostrata su Instagram con un bikini strepitoso. La presentatrice ha superato a pieni voti la prova costume. Ogni anno seduce i follower con il suo fisico perfetto. Federica si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Forte dei Marmi e ne ha approfittato per deliziare i fan con dei selfie in bikini.\\ Più volte la conduttrice di Mattino Cinque ha dichiarato di non seguire una dieta ...

"Smettete di seguirmi". Madonna sbotta contro gli hater di Instagram - : Carlo Lanna Dopo le critiche ricevute dopo la pubblicazione di un video, Madonna risponde a tono a chi non rispetta la sua musica e il suo modo di pensare Per Madonna non è un periodo sereno. Dopo la pubblicazione del suo nuovo album, già aspramente criticato dai fan storici della pop star, la regina degli scandali deve prendere una posizione anche nei riguardi dei suoi follower. Ultimamente sta ricevendo commenti non pochi ...

Madonna si è scagliata contro gli haters su Instagram : “Smettete di seguirmi” : Senza peli sulla lingua The post Madonna si è scagliata contro gli haters su Instagram: “Smettete di seguirmi” appeared first on News Mtv Italia.

Sinisa Mihajlovic - la moglie scrive un post su Instagram : “Con il vostro Amore siamo imbattibili” : Bologna, Mihajlovic in lacrime: “Ho la leucemia, vincerò questa sfida”. Sabatini: “Resta il nostro allenatore” Si sono sposati nel 1995 e da allora non si sono lasciati più. Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno cinque figli, Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Il loro è un matrimonio lontano dal gossip, solido. E proprio ieri, durante la ...

La ex moglie di Francesco Sarcina su Instagram : “Presto saprete la mia verità”. Poi attacca chi la insulta : “Vi denuncio” : La notizia sta facendo il giro dei giornali web, e non solo. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. E il leader delle Vibrazioni ieri, 13 luglio, ha deciso di raccontarsi a Candida Morvillo per il Corriere della Sera in una lunga intervista: “Quando mia moglie mi ha confessato di ...

Kat e Dries in crisi? Mertens scherza con sua moglie su Instagram - : Marco Gentile Kat Kerkhofs e Dries Mertens hanno voluto spazzare via le voci di una presunta lite e di una crisi di coppia. Il belga posta scherzosamente: "Mi mancherai" Dries Mertens si appresta a giocare la sua settima stagione con la maglia del Napoli e il suo obiettivo è uno solo: superare Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club azzurro. Il belga ha realizzato 109 reti in 280 presenze complessive ...

Claudio Sona - appello hot su Instagram/ "Qualcuno mi spogli" E spunta nuova fiamma... : Claudio Sona lancia un appello hot su Instagram e infiamma i fan: "Qualcuno mi spogli!". Ma intanto si parla di nuova fiamma...

Giulio Ciccone : cuore - Instagram e stipendio della maglia gialla al Tour : Giulio Ciccone: cuore, Instagram e stipendio della maglia gialla al Tour Dopo essere arrivato in seconda posizione nella tappa sulla Planche de belles Filles, il giovane corridore italiano Giulio Ciccone ha conquistato una storica maglia gialla al Tour de France 2019. L’ultimo italiano a riuscirci era stato Fabio Aru, il 13 luglio 2017, tre anni prima era stato il turno di Nibali. Giulio Ciccone: gli inizi del corridore italiano È nato ...

Sonia Bruganelli difende la figlia dalle critiche. E ottiene le scuse su Instagram : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ottiene le scuse di chi ha offeso sua figlia Silvia. La moglie del presentatore è spesso oggetto di critiche su Instagram per il suo tenore di vita, tra jet privati e vacanze di lusso. Lei ormai ci è abituata, ma proprio non ci sta ad accettare che venga presa di mira sua figlia. Come lei stessa ha rivelato, la primogenita, 16 anni, è affetta da una grave cardiopatia che le ha procurato difficoltà nel ...

Sonia Bruganelli difende la figlia dalle critiche. E ottiene le scuse su Instagram : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ottiene le scuse di chi ha offeso sua figlia Silvia. La moglie del presentatore è spesso oggetto di critiche su Instagram per il suo tenore di vita, tra jet privati e vacanze di lusso. Lei ormai ci è abituata, ma proprio non ci sta ad accettare che venga presa di mira sua figlia. Come lei stessa ha rivelato, la primogenita, 16 anni, è affetta da una grave cardiopatia che le ha procurato difficoltà nel ...

Chiara Ferragni incinta di nuovo? Gli indizi su Instagram : Chiara Ferragni è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger sarebbe in attesa del secondo figlio da Fedez. La conferma sembra arrivare direttamente da Instagram, dove numerosi fan hanno iniziato in queste ore a fare gli auguri all’influencer e al marito. Tutto è iniziato quando Chiara ha pubblicato sui social un tenero scatto di Leone. La famiglia è tornata da poco dalle vacanze trascorse sul lago di Como e la Ferragni ...

La crisi su Instagram! Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni. Le simpatiche ex veline infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili Instagram sembra che il progetto si sia anche ...

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : la crisi si Instagram : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a ?Striscia la notizia? sia...

Viktorija incanta su Instagram : gli scatti della figlia di Sinisa Mihajlovic - : Fonte foto: Instagram Viktorija MihajlovicViktorija incanta su Instagram: gli scatti della figlia di Sinisa Mihajlovic 1Sezione: Spettacoli Marco Gentile Gli scatti Viktorija Mihajlovic, una delle figlie dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic Persone: Viktorija Mihajlovic mattia marciano