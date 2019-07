In Italia pochi laureati e inutili Ma siamo settimi al mondo per premi Nobel non

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Non bastavano i risultati Invalsi. Oggi Libero sciorina anche i dati dell’Istat, secondo cui i livelli di istruzione deglini sono, sì, in aumento, ma restano comunque inferiori a quelli del resto d’Europa. Ad incidere più di tutto è la bassa quota diin. Sembra che i nostri giovani non lo considerino un lasciapassare per ildel lavoro. Insolo il 19,3% diSolo il 19,3% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha una laurea. In Europa, invece, si viaggia su una percentuale del 32,3%. Il ritardo dell’rispetto ad altre nazioni nel campo dell’istruzione era stato già messo in luce dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel 2017 solo 27 ragazzini su 100, tra i 25 ed i 34 anni, possedeva una laurea, contro una media dell’Ocse del 44%. Le donne risultavano di gran lunga più istruite ...

MSF_ITALIA : 90 persone, intercettate e riportate in #Libia. Nello stesso centro bombardato pochi giorni fa, dove sono morte più… - francescoseghez : L’Italia è il paese OCSE nel quale aumenterà di più il rapporto tra over 65 e persone in età da #lavoro, e già oggi… - enpaonlus : Noi, domatori come Weber: «Pochi soldi, molto odio. Ma amiamo i nostri animali»» -