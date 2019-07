In difesa di Djokovic | il dio del tennis che perde anche quando vince

Federer-Djokovic ha dimostrato che la miglior difesa non è l'attacco : Come faremo a dimenticare questa finale di Wimbledon 2019? Come ci riuscirà Roger Federer, al di là della vacanza “anche fisicamente”, per leccarsi le ferite e ricaricare le pile, dopo aver ”mancato un'incredibile occasione” per diventare il più anziano campione dello Slam, a 37 anni 340 giorni (meglio del 37enne Ken Rosewall agli Australian Open 1972)? Come ci riuscirà Novak Djokovic, che è stato ancora una volta solo contro tutto il pubblico ...