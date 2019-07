In Cyberpunk 2077 i percorsi e le scelte di vita determineranno personalità e abilità del

Cyberpunk 2077 : annunciato un libro dedicato al lore : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione e tra un cast d'eccezione (Keanu Reeves vi dice nulla?) ed un gioco da tavolo che funge da prequel all'avventura principale, c'è molta carne al fuoco sul progetto di CD Projeckt Red.Ma la protagonista del gioco è la stessa Night City (città in cui è ambientato il titolo), enorme e a tratti affascinante con le sue luminose insegne al neon, ma anche pericolosa in quanto ...

La celebre Meryl Streep sarà presente in Cyberpunk 2077? Il desiderio di CD Projekt RED : Uno dei momenti più importanti dell'E3 2019 è stata la rivelazione di Keanu Reeves come uno dei personaggi principali di Cyberpunk 2077. Ma Reeves potrebbe non essere l'unico talento di Hollywood a comparire nel gioco. Recentemente CD Projekt Red aveva suggerito che, probabilmente, il famoso attore non sarà l'unica star di Hollywood a fare un'apparizione. E stando a una nuova intervista, la nuova stella potrebbe essere Meryl Streep. Forse non ...

Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli sull'aggressività - le stazioni radio - i garage per i mezzi e la ramificazione della storia : Solo pochi giorni fa un utente Reddit ha chiesto a CD Projekt Red come potrà essere usata la violenza nei confronti degli NPC (personaggi non giocanti) all'interno di Night City di Cyberpunk 2077. CDPR ha risposto dicendo che vedremo quello che abbiamo già visto in giochi come Skyrim. Potremo attaccare praticamente chiunque, eccetto i personaggi chiave legati alla trama e NPC bambini.In seguito, CDPR ha inviato a Fraser Brown di PCGamer ...

Aspettando Cyberpunk 2077 - cinque giochi per prepararsi al meglio : I lavori su Cyberpunk 2077 procedono febbrilmente, con i ragazzi di CD Projekt RED che mirano ad arrivare all'appuntamento con la community indossando il vestito videoludico delle grandi occasioni. Chiaramente è ancora presto per poter ad andare ad approfondire nel dettaglio gli elementi del gameplay della nuova creatura del team polacco, sebbene diversi siano stati gli aspetti messi sotto la lente d'ingrandimento nel corso delle ultime ...

Cyberpunk 2077 e l’etica - non tutto sarà possibile nel gioco di CD Projekt RED : L'E3 2019 è ormai stato archiviato da quasi un mese, ma i protagonisti del calibro di Cyberpunk 2077 non smettono di certo di far parlare di sé. Il titolo di CD Projekt RED ha senza ombra di dubbio sfruttato appieno le possibilità messe a disposizione dalla fiera losangelina, calamitando le attenzioni di una foltissima schiera di videogiocatori di tutto il mondo. Un titolo dalle infinite possibilità tutte da scoprire una volta che sarà ...

Cyberpunk 2077 : sia i bambini che gli NPC correlati alla storia non saranno attaccabili : Se pensavate di aggredire qualsiasi personaggio all'interno di Cyberpunk 2077 vi sbagliate di grosso.Come riporta Segment Next, CD Projekt RED ha svelato che sia i bambini che gli NPC legati alla storia non saranno attaccabili. Quest'informazione è stata inviata ad un fan che ha chiesto appunto se fosse possibile uccidere gente a caso nel gioco.Oltre a questo lo sviluppatore ha confermato che i giocatori saranno in grado di scatenare la propria ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED mostra i dettagli dei personaggi in nuove splendide immagini : Anche prima della sua impressionante esibizione all'E3 2019 di quest'anno (insieme alla rivelazione di Keanu Reeves nel gioco), Cyberpunk 2077 era già considerato tra i giochi più attesi di questo finale di generazione. Se non vedete l'ora di giocare e avete in mente un cosplay, CD Projekt Red vi offre uno sguardo ampio e approfondito su alcuni modelli dei personaggi del gioco, segnala Dualshockers.Come parte di una serie di guide per cosplay in ...

Cyberpunk 2077 : oltre a Keanu Reeves potrebbero essere coinvolte altre star di Hollywood nell'atteso gioco : Come saprete, Cyberpunk 2077 vedrà la presenza del famoso attore Keanu Reeves, che rivestirà un ruolo importante nel gioco. Quello dell'annuncio è stato un grande momento, ovviamente, visto che Reeves è una grande star ed è diventato un po' un'icona dell'azione e della fantascienza. Ma sarà solo lui tra le star di Hollywood ad unirsi al gioco? Probabilmente sarà così, ma alcuni recenti commenti degli sviluppatori lasciano aperta la possibilità ...

L’angolo del collezionista – Gears 5 - la Collector’s Edition : Jack Drone e Cyberpunk 2077 Collector’s Edition : Del genere avventura e in particolare d’azione, tipici delle storie di fantascienza e di guerra, approderà il 10 settembre 2019 nei negozi il secondo capitolo della trilogia Gears of War, ovvero Gears 5, il videogioco sviluppato da The Coalition e pubblicato da Microsoft Game Studios per le piattaforme Microsoft Windows 10 e Xbox One. Se il divertimento e le emozioni non mancheranno di certo nel giocarlo, c’è un motivo in più nel ...

Cyberpunk 2077 sarà incredibile anche su console e PC di fascia bassa : Cyberpunk 2077 ha dominato l'E3 2019 dopo la nuova entusiasmante demo di gameplay presentata a porte chiuse.Dopo la presentazione, Wccftech intervistato Alvin Liu di CD Projekt RED. Sappiamo già le specifiche del PC su cui girava la demo e sappiamo già che il gioco userà funzionalità high-end come il ray tracing ma, naturalmente, Cyberpunk 2077 sarà distribuito anche su console e PC di fascia bassa, quindi gli è stato chiesto come apparirà il ...

Cyberpunk 2077 attinge da Hollywood - non solo Keanu Reeves nel gioco? : Un'estate particolarmente calda quella di Cyberpunk 2077, il nuovo (e ormai più che consolidato) progetto targato CD Projekt RED che si appresta a fare la sua comparsa sul mercato nel corso del prossimo anno. Un'estate che è partita subito alla grande con la presenza nel corso dell'E3 2019, la fiera losangelina dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale, e che ha visto presenziare sul palco del Convention Center californiano una star ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED punta a commuovere i giocatori : Dopo aver rivelato quando Cyberpunk 2077 sarà finalmente pubblicato, gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno parlato del gioco più che mai, divulgando ogni sorta di informazione su di esso senza entrare in spoiler. Abbiamo appreso che i giocatori potranno esplorare "un certo numero" di edifici in tutta la città o il fatto che Keanu Reeves sarà presente nel titolo. Inoltre, Paweł Sasko, lead writer, ha recentemente parlato dell'imminente ...

In Cyberpunk 2077 i giocatori potranno entrare liberamente in diversi edifici : L'imminente Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED promette di essere un gioco enorme con la sua impostazione open world. Night City (e la sua periferia) fornirà un "parco giochi" davvero vasto ai giocatori, ma non si tratta solo di avere un'area enorme per quanto riguarda il mondo aperto, ma anche della densità.La verticalità e la densità nella città del gioco sono qualcosa che è stato esposto dal momento in cui CD Projekt RED ha svelato il titolo ...

Cyberpunk 2077 : nuovi interessanti dettagli sul sistema di progressione delle abilità e altro ancora : CD Projekt RED sta facendo sognare moltissimi appassionati con una serie di interessanti anticipazioni su quello che sarà il sistema di progressione delle abilità in Cyberpunk 2077, ma anche sul sistema di add pubblicitari presenti in gioco e altro ancora.Come riporta Twinfinite, lo studio polacco ha condiviso su Twitter una serie di video, e nel primo di questi possiamo vedere l'Art Director Katarzyna Redesiuk, direttrice del team artistico, ...