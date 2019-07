Imprese e deforestazione | c’è ancora da lavorare

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Il 70% delle grandi aziende non comunica in modo trasparente l’impatto delle loro attività sullaglobale, oltre a non adottare misure adeguate a favore della salvaguardia delle foreste. Questo è quanto emerge dal nuovo report pubblicato oggi da Cdp, la piattaforma globale di rendicontazione ambientale che ogni anno raccoglie dati ambientali da oltre 7.000 aziende. I dati rivelano che sono oltre 1.500 le aziende che hanno un impatto significativo sullao che possono incorrere nel rischio diambientale e che nel 2018 sono state invitate da investitori e grandi organizzazioni di acquisto per comunicare informazioni circa l’attenzione alle foreste attraverso la piattaforma di reporting di Cdp. Ciò nonostante, il 70% non l’ha fatto, rifiutando di fornire maggiori dettagli sui principali elementi responsabili della: legno, olio ...