ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Via alladidel patrimonioare dello Stato. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i dettagli del piano straordinario di cessione previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L’obiettivo è quello di recuperare introiti per almeno 950 milioni di euro nel corso del 2019 e altri 150 milioni fra il 2020 e il 2021. Iltotaleè di 1,2. Si partirà dai primi 420 trae terreni di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del Demanio, per unpari a 420 milioni di euro, le cui procedure di dismissione partiranno a giorni. È infatti prevista entro il mese di luglio la pubblicazione dei primi bandi di, tramite asta pubblica rivolta a investitori e cittadini, che interesseranno circa 90di quelli inseriti nella lista allegata al decreto. Secondo il Ministero Economia e Finanze, il piano “avrà ...

massimo15691 : RT @fattoquotidiano: Immobili pubblici, parte la maxi-vendita del Mef. Valore stimato: 1,2 miliardi. “Possibile cambio destinazione d’uso”… - VincentBond007 : RT @fattoquotidiano: Immobili pubblici, parte la maxi-vendita del Mef. Valore stimato: 1,2 miliardi. “Possibile cambio destinazione d’uso”… - Fiaip : Paolo Righi, Past President #Fiaip spiega al Convegno #primalacasa: 'Il Paese non ha ancora investito su una proget… -