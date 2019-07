Il Segreto anticipazioni iberiche | don Berengario scopre di avere una figlia

Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2019 : Carmen investiga su Ursula e scopre il suo Segreto : La domestica, indaga sulla Dark Lady, certa di un coinvolgimento della donna nella scomparsa del piccolo Moises.

Anticipazioni Il Segreto fino al 26-07 : Carmelo ritrova la Uriarte e uccide Eustaquio : La felicità non dura mai a lungo nelle trame de Il Segreto, come purtroppo verrà confermato da un terribile avvenimento che coinvolgerà Julieta nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio. A pochi giorni dalla nozze con Saul, la giovane finirà nelle grinfie di Eustaquio Molero, più che mai deciso a compiere la sua vendetta. E questa volta, la Uriarte si troverà a vivere un evento terribile che comprometterà seriamente la sua felicità. ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Maria presenta Roberto a Fernando. Quest’ultimo reagisce male all’arrivo dell’ospite inatteso e il suo nervosismo aumenta quando scopre che Esperanza e Beltran si rivolgono a Roberto chiamandolo zio. Anche Francisca, ovviamente, non accoglie di buon grado la presenza del cubano, soprattutto per il colore nero della sua pelle. Carmelo ...

Il Segreto anticipazioni puntate dal 22 al 26 luglio : Julieta rapita e abusata dai Molero : Grazie alla diffusione delle anticipazioni delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio, si apprende che Julieta vivrà momenti di paura e sofferenza. La Uriarte, infatti, negli episodi della prossima settimana sarà motivo di grande apprensione per i suoi cari: non solo scomparirà nel nulla, ma verrà rapita e violentata. Carmelo, quando scoprirà la verità, per vendetta ucciderà Eustaquio. Julieta vittima di rapimento e ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA vuole liberarsi di FERNANDO : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di “sbarazzarsi” di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) e, proprio per tale motivo, avvierà una sorta di piano per spingerlo ad abbandonare per sempre Puente Viejo. Ciò inizierà nel momento in cui la dark lady, usando i suoi soliti sotterfugi, convincerà il cubano Roberto Sanchez (Juan Dos Santos) a trattenersi nel paesello… Il Segreto, news: Roberto e ...

Il Segreto anticipazioni 16 luglio 2019 : Cosa nasconde Alvaro? Elsa vuole la verità : Elsa costringe Alvaro a raccontarle la verità su quanto accaduto. Carmelo e Severo organizzano una scorta per Julieta e Saul.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1997 de Il SEGRETO di martedì 16 luglio 2019: Elsa si prende ancora cura di Alvaro e vorrebbe chiedere aiuto, ma lui le dice di farlo. Quando il medico sembra essersi ripreso, Elsa gli chiede la verità avendo ben compreso che è stato aggredito da qualcuno… La bevanda dei Mirañar ha grande successo ma non piace ai membri della famiglia stessa… Tutti sono in ansia per il matrimonio di Saul e Julieta. Carmelo, ...

Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2019 : Julieta e Saul anticipano le loro nozze : Mentre Elsa soccorre Alvaro ferito, Julieta e Saul decidono di anticipare le loro nozze e di non cedere alle minacce di Eustaquio Molero.

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 19 luglio : Nuova SETTIMANA e nuove avvincenti trame a Il SEGRETO su Canale 5, eccovi il riepilogo delle anticipazioni ufficiali fino a venerdì 19 luglio 2019. Elsa, non vedendo alla locanda il dottor Alvaro, va a cercarlo all’ospedale e là lo trova ferito e dolorante dopo l’aggressione subita la sera precedente. Alvaro le chiede di non informare nessuno dell’accaduto e di aiutarlo medicandolo e dandogli alcune medicine. Francisca continua ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Don Berengario scopre di essere padre : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole sanciscono l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a portare con sé il suo carico di sorprese e di misteri. La persona in questione sarà Esther, il cui passato andrà in qualche modo a legarsi con quello di Don Berengario. Interpretata dall'attrice Patrizia Delgado, la giovane si presenterà a Puente Viejo con una foto della madre Marina, una donna che molti anni prima ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : arriva Esther - la perfida Antolina muore : Il Segreto, la famosa soap opera che ormai da qualche anno appassiona milioni di italiani, stando alle anticipazioni spagnole ha in serbo diversi colpi di scena. Infatti tra qualche mese in Italia si assisterà alla morte di Antolina mentre Elsa, dopo aver superato un delicato problema di salute, potrà finalmente convolare a nozze con Isaac. Trame spagnole: Elsa ed Isaac coroneranno il loro sogno d'amore La perfida Ramos verrà smascherata e, ...

Il Segreto - anticipazioni : i Miranar creano un elisir di successo : Il Segreto - Selu Nieto e Josè Gabriel Campos La famiglia Miranar ne combina sempre una nuova, alleggerendo però con le sue buffe disavventure le drammatiche trame de Il Segreto. Nelle prossime puntate, grazie ad un intruglio creato da loro e considerato un vero e proprio elisir, Hipolito, Onesimo e Dolores giocheranno con i ricordi propri e con quelli degli altri, ripercorrendo un po’ la loro storia. Tutti i dettagli nelle anticipazioni ...

Anticipazioni Beautiful - nuove puntate : l’incontro Segreto di Brooke : Beautiful, Anticipazioni 15-19 luglio: Ridge corrompe un giudice Beautiful mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori i quali si sintonizzano ogni giorno su Canale 5 per seguire le vicende delle famiglie Forrester, Spencer e Logan. Le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 19 luglio svelano che Brooke e Ridge saranno sempre più distanti. Ridge appoggia la scelta di Katie e Thorne di sposarsi, per Brooke è prematuro. Justin, appresa la ...

Il Segreto - anticipazioni : MARIA riuscirà davvero a fuggire con ROBERTO? : La storyline de Il Segreto che ha come protagonista MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) si arricchirà di un ulteriore colpo di scena nelle prossime puntate italiane e tutto avrà inizio nel momento in cui la ragazza deciderà di fuggire da Puente Viejo insieme all’amico cubano Roberto Sanchez (Juan Dos Santos). La Castañeda, ovviamente, vorrà portare con sé anche i piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina). Riusciranno i quattro a ...