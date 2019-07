Il prossimo campionato di calcio di Serie A inizierà il 25 agosto

Palermo escluso dal prossimo campionato di Serie B : al suo posto il Venezia : Tegola per i tifosi rosanero. Il Palermo è stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B per inadempienze amministrative.

Palermo - un punto di penalità nel prossimo campionato : Palermo penalizzazione – Dopo la bocciatura da parte della Covisoc, che ha deciso di estromettere il Palermo dalla prossima Serie B per l’assenza dei «criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato», è arrivata ora anche una sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale. Il Tfn ha inflitto 1 […] L'articolo Palermo, un punto di penalità nel prossimo campionato ...

Calcio : Orlando - 'nel prossimo campionato Palermo sia rappresentata da squadra' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazion

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Calcio : Serie C Lega Pro. Ghirelli : inizio prossimo campionato a rischio : La Serie C 2019-20 e' a rischio. A lanciare l'allarme e' Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. "In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio

Caos Serie C - a rischio l’inizio del prossimo campionato : tutti i dettagli : E’ una situazione sempre più delicata per il campionato di Serie C, l’inizio del prossimo torneo è seriamente a rischio come conferma il presidente Francesco Ghirelli attraverso una nota. “In questi mesi abbiamo lavorato, in silenzio e con rispetto, con il governo affinché fosse inserito nel decreto crescita un provvedimento a favore del calcio dei Comuni d’Italia. La defiscalizzazione, che chiediamo per i club di ...

Atalanta - sarà il Tardini ad ospitare le prime due gare del prossimo campionato : L’Atalanta giocherà le prime due partite casalinghe di campionato a Parma, mentre per le sfide di Champions non c’è ancora nessuna decisione. A confermarlo è il direttore operativo Roberto Spagnolo che ha fatto il punto sui lavori. “I lavori – spiega – proseguono secondo i tempi previsti, non c’è alcun ritardo. Dall’1 luglio cominceremo a poggiare la copertura sulle due ali laterali, saranno ...

Serie A 2019-20 - tabellone completo - date - soste e turni infrasettimanali : come sarà il prossimo campionato : Serie A 2019-20, tabellone completo, date, soste e turni infrasettimanali: Serie A 2019-20, tabellone completo, date, soste e turni infrasettimanali. Con il match valido per il turno di ritorno della finale play off, si chiudono ufficialmente i giochi per quella che sarà l’ elenco delle squadre che larteciperanno alla prossima Serie A. Il Verona rimonta lo 0-2 subito all’ andata dal Cittadella e stacca l’ ultimo biglietto ...