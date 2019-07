optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Sembra ormai un classico intramontabile qui in Italia la fake news che puntualmente prende piede a metà estate, in riferimento alla possibilità di apprezzarelail27. La suggestione di godersi ilrossoa condizioni del genere attira l'attenzione di tutti, c'è poco da fare. Eppure sorprende che ogni anno riesca a prendere piede una notizia che puntualmente viene smascherata dagli addetti ai lavori,succede da sempre con la storia di WhatsApp Gold,avrete avuto modo di percepire nel corso delle ultime settimane sulle nostre pagine. Vedere per credere il fatto che su Facebook sia diventato virale un post datato addirittura 2009, in cui viene spiegato appunto che la storia dilail27non sia altro che una fake news ricorrente in Italia e nel resto del mondo. Nessuna illusione, ...

OptiMagazine : Il prossimo 27 agosto Marte grande come la Luna: bufala su come sarà visibile il pianeta rosso… - massifelice : Amici abruzzesi il prossimo 2 agosto vi aspetto a casa mia, ospiti di Zenìa - Folk immaginario. Non mancate ???? - SiciliaTV : Il comico Sasà Salvaggio si esibisce nell'agrigentino il prossimo 8 agosto Attore, cabarettista, conduttore e autor… -