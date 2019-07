(Di martedì 16 luglio 2019) Oggi inizia ilDay 2019, l'evento promozionale di Amazon dedicato ai clienti, sconti e promozioni su tantissime categorie per i clientiper celebrare il club fedeltà di Amazon e ripagare la fiducia dei clienti. Dalla TV quadro di Samsung ai prodotti Apple, passando per PlayStation, Huawei, libri ed elettrodomestici per la casa,gli sconti davvero convenienti di oggi in costante aggiornamento.