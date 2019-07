Il prezzo del gas torna a correre | Europa di nuovo calamita per il Gnl

Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coraggio - prossimamente su Rai 1 : Alessio Boni sarà il protagonista di Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coraggio, una fiction in onda prossimamente su Rai 1 dedicata all'avvocato

Nuovo assaggio delle offerte Amazon Prime Day - in picchiata prezzo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 : Mancano tre giorni esatti alle vere e proprie offerte Amazon Prime Day che partiranno lunedì 15 luglio per protrarsi fino a martedì 16. Tuttavia, in queste ore, possiamo già usufruire di una serie di proposte hi-tech davvero interessanti, perché fortemente scontate. Quelle di oggi riguardano due smartphone molto diversi tra loro ma molto ricercati. Il riferimento è al Huawei P30 Lite e al Samsung Galaxy S9, entrambi con un prezzo davvero al ...

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio - la docufiction con Alessio Boni : Prossimamente su Rai1 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio. A quaranta anni dall’assassinio “dell’eroe borghese”, avvenuta l’11 luglio del 1979, una docufiction (prodotta da Stad by me in collaborazione con Rai Fiction) che si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un uomo che amava la sua famiglia e il suo lavoro, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a ...

Ufficiale Nintendo Switch Lite : uscita e prezzo per la versione mini della console : Nintendo Switch Lite non è più solo una fantasia e l'oggetto di incontrollati leak a rincorrersi negli ultimi mesi tra i corridoi del web. Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato la versione in piccolo della sua celebre console ibrida, mostrandola per la prima volta nel trailer che trovate poco più in basso in questo stesso articolo. Questa edizione, come intuibile, è pensata espressamente per giocare in modalità portatile e sarà disponibile ...

Indagine Oxfam/Federconsumatori - “per 3 italiani su 4 i diritti dei lavoratori più importanti del prezzo” : Tre italiani su 4 sono disposti a dare più importanza all’equo trattamento dei lavoratori piuttosto che al prezzo finale del prodotto quando scelgono cosa comprare al supermercato. È quanto emerge da un Indagine condotta da Oxfam insieme a Federconsumatori. Emerge inoltre che 8 compratori su 10 richiedono maggior trasparenza, mentre solo 4 su 10 considerano il ruolo della grande distribuzione organizzata nella contrattazione dei prezzi ...

Svendita avviata per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : pesante abbassamento del prezzo di listino a luglio : Occorre analizzare bene, oggi 9 luglio, la questione inerente il prezzo di listino concepito per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, considerando il fatto che il produttore ha deciso in queste ore di dar vita ad una bella sforbiciata che potrebbe fare la differenza per il pubblico. Device che probabilmente non godono della medesima popolarità di diversi Huawei e Samsung Galaxy qui in Italia, ma che grazie alle nuove offerte ufficiali annunciate dalla ...

prezzo del grano troppo basso - un campo su 5 viene abbandonato o destinato ad altro : E' scattato l'allarme riguardo alla coltivazione del grano, che non è più conveniente come attività. Il Prezzo del grano si è ridotto in maniera costante negli ultimi anni, giungendo verso i 22-23 euro al quintale. E così molti produttori hanno deciso di abbandonare.Il declino del Prezzo del granoIl sistema sta piano piano collassando. Un agricoltore deve vendere 5 chili di grano per potersi pagare un caffé o una bottiglietta di acqua al bar. ...

AMD taglia il prezzo della serie Radeon RX 5700 prima del suo debutto sul mercato : Di recente Nvdia ha presentato la nuova gamma di GPU RTX Super che, stando ai primi benchmark, offrirà prestazioni migliori della serie Radeon RX 5700. Come riporta DSOG con una mossa a sorpresa AMD ha annunciato un taglio di prezzo delle sue GPU prima del loro imminente debutto sul mercato."AMD è concentrata nell'offrire ai giocatori esperienze straordinarie e l'accesso alla migliore tecnologia da gaming a prezzi attrattivi. Come avrete notato, ...

Il lato oscuro della mia matrigna - su Raidue l'eredità ha un caro prezzo : Parte da un cliché dei thriller, ovvero l'omicidio per impossessarsi di un'eredità, il film-tv Il lato oscuro della mia matrigna, in onda questa sera, 6 luglio 2019, alle 21:05 su Raidue. Una storia di inganni, indagini, colpi di scena ed, ovviamente, follie.Il lato oscuro della mia matrigna, la trama Jonathan (Dave Davis) e Verity Hawking (Sofia Vassilieva) raggiungono la tenuta di famiglia a New Orleans, dove il padre Richard (Reed Sanders) ...

Calciomercato – Le notizie di oggi : le mosse dell’Inter - il prezzo di Pogba - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LE mosse DELL’INTER – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista ...

Mi ha chiesto il doppio del prezzo per riaverla! Morgan denuncia l’aggiudicatario della sua casa pignorata : Marco Castoldi in arte Morgan è stato sfrattato lo scorso 25 giugno, in esecuzione del pignoramento stabilito dal Tribunale di Monza nel 2017. La procedura di espropriazione immobiliare per Morgan sarebbe dovuta avvenire lo scorso 14 giugno, ma, a causa di un improvviso malore accusato dall'artisa, lo sfratto è stato rinviato al 25 giugno. Il cantante ha ad oggi dichiarato di essere stato sfrattato in esecuzione del ...

Quanto costa la MotoGp? Dall’ingaggio del pilota al prezzo di una… caduta : tutte le voci di spesa dei team : Per affrontare il Motomondiale i vari team vanno incontro a spese importanti, scopriamole tutte nel dettaglio Affrontare un Mondiale di MotoGp è alQuanto costoso, i vari team devono far fronte a numerose spese per poter prender parte alle diciannove tappe che compongono il lungo e complesso calendario. Sette di esse si disputano fuori dall’Europa, dunque viaggi lunghi ed economicamente pesanti, che vanno ad aumentare quel budget che, ...

Tuttosport : il Napoli pensa di ridurre del 30% il prezzo degli abbonamenti : Secondo quanto scrive Tuttosport, De Laurentiis sarebbe intenzionato a ridurre i prezzi degli abbonamenti del 25-30% rispetto a quelli della passata stagione 2017/18. Una decisione che sicuramente farebbe felici i tifosi napoletani. E, soprattutto, una soluzione che, insieme alla campagna acquisti del Napoli, che sembra proiettata verso orizzonti notevoli, potrebbe riavvicinare il pubblico alla società e, soprattutto, farebbe tornare i tifosi al ...

Calciomercato Juventus - piacerebbe il giovane McNeil del Burnley - prezzo 35 milioni : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con una strategia che sembra molto delineata da parte della dirigenza bianconera: affidarsi a giovani di qualità. A parte Ramsey (classe 1990), gli arrivi di Luca Pellegrini (classe 1999), di Rabiot (classe 1995), quello non ancora ufficializzato di Demiral (classe 1998) e quello probabile di De Ligt (classe 1999) dimostrano tale volontà dei bianconeri. L'investimento sui giovani prosegue ...