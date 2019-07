Il Monte Fuji | la vetta più alta del Giappone | il maestoso stratovulcano visto dallo

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra al, la montagna piùdelche raggiunge un’altezza di 3.776 metri. In questa immagine primaverile la montagna appare coperta di candida neve bianca. Questa montagna innevata è spesso avvolta da nuvole e nebbia, ma questa immagine è stata acquisita in una giornata limpida, dal satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus – in volo 800 km al di sopra. Ilè vicino alla costa pacifica nell’Honshu centrale, a cavallo tra le prefetture di Yamanashi e Shizuoka. In una giornata limpida la montagna può essere vista da Yokohama e da Tokyo – entrambe ad oltre 120 km di macchina. Questoè formato da tre vulcani successivi. Generazioni di attività vulcanica lo hanno trasformato nelcosì come lo conosciamo oggi. Questa attività vulcanica è il risultato del ...

Fabio09152099 : @Ciroesp87727084 @lauraboldrini @matteosalvinimi @LuigiDiMaioM5S Ti dico che sono più terrone di te e vivo anch'io… - larabertoia : ??????Nella ricorrenza del 4°anniversario, ricordiamo i nostri prodi sposini novelli che, invece di essere spaparanzat… - Aka_Oni_art : @signoradellegif Conosciuta dai molti come l’onda di Hokusai, nome dell’artista, è l’ho da di Kanagawa, una delle 3… -