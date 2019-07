ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) “Signora ingorda”, così definisce lantus ilin un articolo in cui ripercorre tutti gli acquisti portati a termine dal club di Agnelli fino ad oggi sul, ma anche i possibili arrivi alla finestra. I bianconeri hanno una sola ossessione, la, che poi è quella di tutte le big d’Europa che ogni hanno, in periodo di, si siedono al tavolo delle trattative e aprono i portafogli con l’unico scopo di poter dire la loro nella competizione europea. L’ultima mossa, De Ligt, è costata 70 milioni più bonus, altri 55 d’ingaggio spalmati in un quinquennio e 10 di lauta commissione per Raiola. E se a centrocampo sono già arrivati Rabiot e Ramsey, nel mirino ci sono altri due pezzi da novanta come Mauro Icardi e Federico Chiesa. Unrico, straricco, che accredita sicuramente il potere economico, e non solo,, ...

napolista : Il Giornale: il mercato ingordo della #Juve per vincere la #Champions I bianconeri hanno aperto il portafogli al ta… - SanteVannoni : @marcotravaglio Bravo , intanto la quota di mercato del giornale da te diretto sprofonda - Renzame67 : @FBiasin Più che un inciampo è una vera carognata nei confronti di una persona che lo riteneva un amico .... come h… -