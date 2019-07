Il finale di The Resident chiuderà i conti per Conrad? Anticipazioni 16 e 23 luglio

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) I tempi sono maturi per ildi Theche tornerà in onda martedì prossimo, il 23, con gli ultimi due episodi della prima stagione. Il medical drama ha conquistato il pubblico di Rai1 con i primi episodi mentre negli Usa sono già tutti in attesa del terzo capitolo in onda da settembre, fino a quel momento gli italiani dovranno accontentarsi di una lunga pausa visto che non si conoscono ancora i tempi della messa in onda del secondo. Cosa succederà neldi The?Ad andare in onda martedì prossimo saranno gli ultimi due episodi dal titolo "Corri dottore, corri" ed "Eclissi del cuore" in cui una donna arriva in ospedale con un lancinante mal di testa e una serie di allucinazioni ma Devon enon riescono a darle sollievo, anzi, le sue condizioni peggiorano. Intanto, Nic deve fare icon un uomo che la perseguita e Lane Hunter con un'importante ...

antonella_cucci : RT @mjfansquare: 15 Luglio 1992 - #MichaelJackson sbalordisce i 35 mila spettatori del Valle Hovin di Oslo (Norvegia) durante il Dangerous… - mjfansquare : 15 Luglio 1992 - #MichaelJackson sbalordisce i 35 mila spettatori del Valle Hovin di Oslo (Norvegia) durante il Dan… - Gabriel40103522 : RT @cinalex69: ???? Su il volume e godetevi il finale???? ???? Up the volume and enjoy the final ???? #creampie #anal #milf #hotwife #gape #booty #… -