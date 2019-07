Il caso Garavaglia è il nuovo fronte aperto nella maggioranza

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) Giuseppe Conte lo accusa di "scorrettezza istituzionale" per aver incontrato le parti sociali sulla manovra al Viminale. Luigi Di Maio stigmatizza la presenza alla riunione dell'indagato Armando Siri, di cui M5s ha preteso l'uscita dal governo. Nel 'borsino' ormai da mesi quotidiano delle tensioni intra-governative, Matteo Salvini si è attirato pesanti critiche dagli alleati. Le più gravi, quelle del presidente del Consiglio che non ha gradito lo sconfinamento dell'ingombrante vicepremier nel terreno del confronto con sindacati e associazioni di categoria in vista della preparazione della legge di Bilancio. "I tempi e modi della manovra li decido io", ha scandito Conte. In conferenza stampa al Viminale, al termine di un incontro di circa sei ore con 43 associazioni e sigle partecipanti, il leader della Lega non ha voluto mostrare particolare irritazione nei confronti delle critiche ...

