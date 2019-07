Il cantante Tiziano Ferro si è sposato con Victor | la cerimonia si è tenuta a Sabaudia

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019), dopo tre anni di relazione, si ècon il suo compagno. Questi è un imprenditore americano 54enne di Los Angeles, che in passato ha lavorato come consulente del comparto marketing della Warner Bros, e che attualmente è proprietario (nonché direttore operativo) dell'agenzia di consulenza Levine Partners. Sono soltanto queste le informazioni relative al marito del, anche perché quest'ultimo è sempre stato piuttosto riservato per quanto concerne la sua vita privata.è diventato famoso nel 2001 con la canzone "Xdono" che raggiunse i vertici delle classifiche europee e che fu seguita dal suo primo album in studio "Rosso relativo". Diventato un artista di successo, nel 2010 ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Nel 2017, come riportato dal programma La Vita in Diretta, il cantautore di Latina nel corso di un'intervista ...

