I nuovi sensori per le gambe che cambieranno la realtà virtuale

(Di martedì 16 luglio 2019) Dai tempi di WiiMote, Kinect e PlayStation Move gli accessori sensibili ai movimenti del corpo umano hanno compiuto passi in avanti, specie con lo sviluppo della. Perché in generale i sistemi che sfruttanowireless per registrare le movenze del giocatore abbracciano – ora – anche gli arti inferiori, per replicare così spostamenti laterali, camminate e corse. Il merito è di Kat VR, azienda specializzata nella produzione di prodotti per la Vr, come il Kat Walk, che si appresta a lanciare sul mercato Kat Loco, un kit da tre: uno da agganciare sul fianco e due sulle caviglie che, anche grazie a controller e cuffia, sono in grado di tracciare ogni movimento del corpo. Compatibile con qualsiasi titolo e con la maggior parte dei sistemi di, inclusi Vive, PlayStation Vr e Oculus. Tra le specifiche più importanti vanno evidenziate la bassa latenza ...

