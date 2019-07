HONOR 9X e 9X Pro svelati e confermati da render e poster ufficiali

HONOR 9X e 9X Pro si mostrano in due nuovi render - che lasciano poco spazio all’immaginazione : HONOR 9X e HONOR 9X Pro si mostrano in un paio di nuovi render, anche se non si tratta di immagini ufficiali ma di render amatoriali. L'articolo HONOR 9X e 9X Pro si mostrano in due nuovi render, che lasciano poco spazio all’immaginazione proviene da TuttoAndroid.

Ecco le caratteristiche di HONOR 9X e una speciale colorazione di HONOR 9X Pro : In attesa della presentazione ufficiale del 23 luglio di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, Ecco le ultime anticipazioni sui due smartphone del produttore cinese

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno.

HONOR - è tempo di 20 Pro : tutti i dettagli sull'uscita in Italia : Messe da parte le incertezze dei mesi scorsi, da fine luglio arriverà anche sul mercato Italiano Honor 20 Pro, il nuovo smartphone top di gamma del brand cinese di proprietà del gruppo Huawei. Il ritardo della sua commercializzazione rispetto ai 'fratelli minori' Honor 20 e Honor 20 Lite – dopo che i tre modelli erano stati presentati a Londra a fine maggio – è stata provocata dallo stop delle forniture a Huawei di componenti prodotti negli Usa ...

HONOR 9X e 9X Pro saranno più simili di quanto crediate : minime differenze su ricarica e fotocamere : Tra due settimane circa nel corso di un evento già programmato in terra cinese per il 23 luglio HONOR 9X ed HONOR 9X Pro saranno ufficiali

HONOR 9X Pro potrà contare su una tripla fotocamera posteriore secondo un nuovo leak : HONOR 9X Pro, che verrà presentato il 23 luglio, sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, secondo le ultime indiscrezioni.

Occhio al problema dell'alone giallo sullo schermo di HONOR 9 Lite : alcune cose da sapere : Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di Honor 9 Lite soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Il device, da un punto di vista hardware, non è certo di prima fascia e la mossa del produttore asiatico ha sorpreso non poco utenti e addetti ai lavori, soprattutto se pensiamo che molti top di gamma ancora oggi non abbiano ricevuto il medesimo trattamento. Dopo esserci concentrati sulla ...

Inizia a farsi sentire il prossimo HONOR V30 : chiamatelo pure top di gamma : Credevate che Honor V30 potesse essere considerato un top di gamma? In effetti non sbagliavate: stando alle prime indiscrezioni diffuse dal portale 'indiashopps', il device sarà spinto dal processore proprietario Kirin 985 (in presentazione, con ogni probabilità, a margine dell'IFA 2019 di Berlino), godrà del supporto alle reti 5G e monterà una fotocamera principale con sensore Sony IMX600. Il terminale che nel nostro Paese dovrebbe prendere il ...

Un medio-gamma di alto livello il prossimo HONOR 9X : informazioni a tappeto : Si è dimostrato finora molto interessante il nuovo Honor 9X, dispositivo appartenente alla fascia media del mercato in via di presentazione. Il tweet del leaker Teme non lascia spazio a dubbi: schermo LCD con diagonale compresa tra i 6.5 ed i 6.7 pollici, tripla fotocamera principale composta da un sensore primario da 24MP, un grandangolo da 8MP ed uno di profondità di da 2MP, e frontale, singola, da 20MP (un comparto fotografico di tutto ...

Ottime segnalazioni per HONOR 9 con problemi alla fotocamera : in omaggio HONOR 10? : Nel corso degli ultimi giorni ho avuto modo di raccogliere alcuni riscontri molto incoraggianti da parte di utenti che hanno fatto i conti con Honor 9 e gli ormai noti problemi di messa a fuoco della fotocamera posteriore. Qualche settimana fa avevo affrontato la questione parlandovi dei tempi di consegna dello smartphone "riparato", una volta mandato in assistenza. A distanza di mesi, pare che la divisione italiana si sia organizzata per il ...

E' ufficiale : HONOR 9X verrà presentato il 23 luglio in Cina con la variante Pro : L'azienda ha annunciato ufficialmente che il suo imminente smartphone HONOR 9X sarà presentato il 23 luglio in Cina e questa volta dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, HONOR 9X e HONOR 9X Pro. Secondo un presunto render condiviso da Slashleaks, HONOR 9X dovrebbe essere dotato di tecnologia di ricarica rapida a 20 W e di una fotocamera anteriore pop-up in aggiunta a un modulo verticale posteriore con doppia fotocamera e ...

HONOR 20 Pro Moschino Edition ufficiale : sarà in vendita in Cina dal 2 luglio : Oggi l'azienda ha annunciato HONOR 20 Pro Moschino Edition, una nuova edizione speciale che viene lanciata in collaborazione con il lussuoso marchio italiano. HONOR 20 Pro Moschino Edition sembra essere limitato al solo mercato cinese ed è pronto per la vendita da domani 2 luglio alle 10:08 ora locale. Sembra che il dispositivo sia di colore nero con un logo dorato sul retro e con le stesse specifiche del modello standard.

HONOR 20 arriverà in Italia nei prossimi giorni : dall'8 luglio a 499 euro : HONOR 20 sta arrivando in Italia, sarà disponibile dall'8 luglio nelle principali catene di elettronica al prezzo di listino di 499 euro.

State tranquilli - HONOR 20 Pro ora ha la certificazione per Google Play : Nelle scorse ore Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi Android certificati e tra di essi figura pure la versione internazionale di HONOR 20 Pro