Higuain e Cristiano Ronaldo regalano spettacolo in allenamento | la reazione di Sarri

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) La Juventus si prepara per la nuova stagione, il club bianconero è letteralmente scatenato sul mercato, nelle ultime ore è stato chiuso l’arrivo del difensore de Ligt, un altro colpaccio dopo quelli messi a segno di Ramsey e Rabiot. La squadra continua la preparazione, tra i più in forma ovviamentementre Gonzaloha intenzione di convincere la Juventus alla conferma. Nelle ultime ore sta circolando sul web un video che è diventata virale, giocata tra il portoghese ed il Pipita, ladi Maurizioè tutta da ascoltare: “Oooh, ora mi piace!”. Nuova chance per? Forse è ancora presto per dirlo ma il Pipita ci spera. Ooooh, ora mi piasce. Fratm Maurizione.##Juventus pic.twitter.com/XJCde4aM49 — Giacomo Chiarandà (@GiacoChiaranda) 15 luglio 2019 L'articoloin ...

SkySport : ?? Scambio stretto #CR7-#Higuain ?? E la giocata manda in visibilio #Sarri #SkySport #Juve - CalcioWeb : #Higuain e #CristianoRonaldo regalano spettacolo in allenamento: la reazione di #Sarri [VIDEO] - Mario_Rusciano : RT @SkySport: ?? Scambio stretto #CR7-#Higuain ?? E la giocata manda in visibilio #Sarri #SkySport #Juve -