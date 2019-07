Gwangju | Flamini-Minisini d’argento nel duo misto tecnico

ilfogliettone

(Di martedì 16 luglio 2019) Manilae Giorgiohanno vinto la medaglia d'argento nel duoai Mondiali di nuoto sincronizzato di. I due azzurri hanno ottenuto 90.8511 (27.5 per l'esecuzione, 27.4 per l'impressione artistica, 35.9511 per gli elementi), punteggio ottimo ma non sufficiente per battere i russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev, medaglia d'oro con 92.0749. Il bronzo va ai giapponesi Atsushi Abe e Yumi Adachi con 88.5113."Sapevamo che sarebbe stato difficile vincere - racconta, 23enne romano come la compagna con cui condivide anche le società (Fiamme Oro e Aurelia Nuoto) - Però sentito il loro punteggio (si sono esibiti immediatamente dopo, ndr) abbiamo capito che la giuria aveva messo troppo distacco per riuscirci. A noi serviva solo una possibilità che ci hanno negato in partenza. Abbiamo nuotato nel migliore modo possibile. Siamo pienamente ...

