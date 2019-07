Gli italiani non leggono i quotidiani perché sono troppo ricchi?

Sondaggi politici - cosa pensano Gli italiani dei fondi russi alla Lega e del ruolo di Salvini in Ue : Un Sondaggio realizzato da Ipsos evidenzia l'opinione degli italiani su tutti i temi al centro del dibattito politico negli ultimi giorni: dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega al rischio di isolamento di Matteo Salvini e del suo partito nell'Ue, passando anche per gli scontri interni al governo Conte.Continua a leggere

Rocket Heaven è il livello di Super Mario Maker 2 creato daGli italiani Caracal Games Studio e Ignition Publishing : Super Mario Maker 2 è ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch e, con il suo arrivo, i giocatori possono ora cimentarsi nella creazione di livelli grazie agli strumenti offerti dal titolo. Proprio per questo, Nintendoomed ha deciso di dare il via a una particolare iniziativa per "portare al pubblico le produzioni dei Nindies italiani", tale iniziativa è chiamata Doomed Inc.Il sito ha annunciato che nel corso del mese di luglio ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Tutti Gli italiani in gara : La sesta giornata del Mondiali 2019 delle discipline acquatiche in corso a Gwangju (Corea de Sud) sta per entrare nel vivo e domani potremo assistere da programma al preliminare della prova di squadra a partire dalle 4:00 – con le nostre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna e Federica Sala – per poi passare alla grande ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Tutti Gli italiani in gara : A distanza di tre giorni dallo spettacolare bronzo della 10km è tempo di tornare in acqua per Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì; questa notte all’1 italiana è infatti in programma la 5km femminile del Nuoto di fondo con alla partenza sia la toscana che Giulia Gabbrielleschi, le quali proveranno a ben figurare contro i colossi ...

Tiziano Ferro : “Le nozze con Victor riguardano tutti Gli italiani innamorati di quel Dio simpatico” - : Luana Rosato Tiziano Ferro, che ha detto sì a Victor Allen nella sua villa a Sabaudia, scrive una lunga lettera in cui racconta il percorso di accettazione di sé che lo ha portato a trovare l'amore Sabato 14 luglio scorso, Tiziano Ferro si è unito in matrimonio con Victor Allen: le nozze sono state celebrate nella villa di Sabaudia del cantante alla presenza di pochi intimi e, dopo qualche giorno dal sì, l’artista racconta il suo ...

Sondaggio di Renato Mannheimer a Quarta Repubblica : "Ong - cosa ne pensano Gli italiani" : Gli italiani hanno le idee ben chiare sulle Ong che soccorrono i barconi carichi di migranti nel Mediterraneo e li portano a Lampedusa. Secondo il Sondaggio di Renato Mannheimer illustrato in diretta a Quarta Repubblica di Nicola Porro, sei intervistati su dieci ritengono che le organizzazioni non g

Renato Mannheimer - il sondaggio : "Il 43% deGli italiani è manettaro e apprezza il decreto anti-corruzione" : "Meglio un colpevole fuori dalla galera che un innocente dentro". Non per i cittadini però. Secondo un recente sondaggio di EumetraMR (condotto per la trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro), infatti, a fronte del 46% - vale a dire la maggioranza relativa della popolazione intervistata - che

Farmaci generici - Gli italiani ne sanno molto ma li usano poco : Milano, 15 lug. (AdnKronos Salute) – Campioni europei sulla teoria, rimandati nella pratica. “Gli italiani conoscono molto bene il sistema dei medicinali equivalenti, cosa che non trova riscontro in altri Paesi” nonostante “quote di mercato molto diverse” nella Penisola rispetto ad altre nazioni del Vecchio continente. E’ uno dei dati evidenziati da Enrique Häusermann, amministratore delegato di EG Spa e ...

La maggior parte dei comuni italiani è a rischio idrogeologico in caso di maltempo : Gli ulivi proteggono dai pericoli : “L’ulivo rappresenta una risorsa importante contro il rischio di dissesto idrogeologico e per realizzare piani di recupero del territorio. Circa 175 milioni di ulivi (il 71% del totale) si trovano infatti su aree collinari (60%) o in montagna (11%) per complessivi 780 mila ettari. Sono piante che rappresentano un prezioso alleato perche’ riducono il pericolo di frane e smottamenti”. E’ quanto dichiarato da Unaprol a ...

Luigi Di Maio : “Sì alla flat tax - basta che non si facciano scherzetti aGli italiani” : "Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso": così Luigi Di Maio commenta la proposta della Lega, esposta dall'ex sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, tornato al Viminale per presentare la misura alle parti sociali. "Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, ci comporteremo di conseguenza", prosegue il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Domani, martedì 16 luglio, continueremo a godere dello spettacolo dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Al Yeomju Gymnasium godremo di un grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di soddisfazione, mentre l’Italia cercherà un piazzamento nella top-5 ...

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Quinta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. L’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia, ma difficilmente domani riuscirà a salire sul podio. L’obiettivo principale è quello di Noemi Batki di centrare la finale della piattaforma femminile e quindi la qualificazione olimpica. Grande curiosità per la giovanissima coppia Riccardo Giovannini e Chiara Pellacani nel Team Event. IL programma DELLA PRIMA GIORNATA ...

Golden Boy 2019 : Gli 80 candidati - 6 italiani : Sono stati resi noti i nomi degli 80 candidati che si contenderanno nel 2019 la 17esima edizione del Golden Boy. De Ligt ultimo vincitore.“powered by Goal”Sono stati scremati da 100 a 80 i candidati al Golden Boy edizione 2019 (17esima edizione). L’edizione 2018 è stata vinta dal difensore centrale olandese dell’Ajax e della nazionale De Ligt.Mese dopo mese i nomi verranno sempre ridotti fino ad arrivare a 20. Tra questi, 40 ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Al termine della giornata di pausa è tempo di ritornare in acqua per il Nuoto di fondo di questi Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwangju in Corea del Sud, con il programma che vede l’attesissima 10km maschile che scatterà all’1 italiana di questa notte e dove il nostro Gregorio Paltrinieri si giocherà la qualificazione a Tokyo 2020. La tensione è tanta, il nuotatore emiliano vuole cullare il sogno di poter ...