Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? “Vi svelo qualcosina”

Giulia De Lellis - sorpresa alla famiglia : il padre resta di stucco : La sorpresa di Giulia De Lellis ai suoi famigliari: ecco cos’ha fatto l’influencer Giulia De Lellis condivide sempre con i suoi follower di Instagram i momenti più significativi della sua quotidianità. Questa volta cos’ha fatto? Una mega-sorpresa ai suoi famigliari! Senza dir loro nulla del suo arrivo, Giulia ha preso il primo areo disponibile per […] L'articolo Giulia De Lellis, sorpresa alla famiglia: il padre resta di ...

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Giulia De Lellis spiazza i fan : 'Presto tornerò in tv - sono eccitata - non lasciatemi sola' : Giulia De Lellis spiazza i fan con la notizia del suo imminente ritorno in televisione. In queste ore, l'ex protagonista di Uomini e donne, ha annunciato sulla sua pagina Instagram che molto presto la rivedremo di nuovo sul piccolo schermo, dopo le esperienze maturate nel programma sentimentale di Maria De Filippi, ma anche nella casa del Grande Fratello Vip. Un ritorno che ovviamente ha reso felicissimi i suoi milioni di followers su Instagram ...

Giulia De Lellis torna in televisione : si pensa alla conduzione di Temptation Island Vip : Giulia De Lellis, divenuta famosa al pubblico del piccolo schermo quando nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare l'ex tronista Andrea Damante, è ormai una influencer di successo. Negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la relazione sentimentale - poi ufficializzata da lei stessa - con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Questa storia d'amore avrebbe incrinato il suo rapporto di amicizia con Cecilia ...

Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? : Giulia De Lellis, l'influencer che su Instagram vanta oltre tre milioni di follower, è pronta per tornare in televisione. Non è ancora chiaro in quale modalità, come lei stessa ha annunciato proprio su Instagram: “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia. Posso dire: televisione, tra poco…. Ho paura a dirvi una cosa altrimenti si inc…no perché do troppi indizi. Comunque una bellissima notizia. Sono veramente super ...

Giulia De Lellis torna in tv : “Eccitata”. Si mormora Temptation Vip : Giulia De Lellis ritorna in tv: “Sono super eccitata”. Il gossip si scatena e mormora ‘Temptation Island Vip’ Giulia De Lellis, per la gioia dei suoi sterminati fan, ha annunciato nelle scorse ore che presto tornerà in televisione con un nuovo progetto. L’influencer ha lanciato la notizia attraverso delle Stories Instagram, apparendo raggiante e dicendosi […] L'articolo Giulia De Lellis torna in tv: ...

Giulia De Lellis annuncia il suo ritorno in Tv : alcuni ipotizzano a un ruolo in Temptation : Con il sorriso smagliante e la voce un po' rotta dall'emozione, Giulia De Lellis ha informato i suoi tantissimi fan di essere prossima al ritorno in televisione: dopo mesi d'assenza, dunque, la romana si sta preparando per essere la protagonista di un programma ancora "top secret". Il pensiero che hanno condiviso molti utenti del web, è che il progetto al quale inizierà a lavorare presto l'influencer, potrebbe essere la seconda edizione Vip di ...

Giulia De Lellis e Iannone : Aida Yespica difende Cecilia Rodriguez : Cosa ha detto Aida Yespica su Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez La love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non ha lasciato indifferente proprio nessuno. Dai fan agli esperti di costume passando per i personaggi del mondo dello spettacolo, tutti sono rimasti sorpresi dalla nascita di questo sentimento. Una coppia […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone: Aida Yespica difende Cecilia Rodriguez proviene da Gossip ...

Cecilia e Giulia De Lellis - nuovi attriti : gli ultimi gesti - il gossip : Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ultimi gesti delle due influencer, il gossip Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, gli attriti sembrano non essere finiti. Tutto è cominciato dopo un’intervista dell’argentina rilasciata al settimanale Chi. La sorella di Belen, stuzzicata sulla nuova avventura sentimentale tra il pilota e la De Lellis, ha […] L'articolo Cecilia e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ...

Giulia De Lellis e Iannone insieme - lo "sfregio" di Cecilia Rodriguez spiazza tutti : Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono ufficialmente una coppia. L'influencer e l'ex di Belen sono comparsi in foto e video che non lasciano dubbi. Cecilia Rodriguez però non...

Giulia De Lellis e Iannone insieme - il gesto di Cecilia Rodriguez spiazza tutti : Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono ufficialmente una coppia. L'influencer e l'ex di Belen sono comparsi in foto e video che non lasciano dubbi. Cecilia Rodriguez però non...

Andrea Damante : dopo la delusione per Giulia De Lellis - si consola con Sara al mare : Andrea Damante ha un nuovo amore: il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, infatti, dedica un ampio servizio al tronista e alla ragazza che gli ha restituito il sorriso dopo l'addio di Giulia De Lellis. Alla rivista di gossip che l'ha interpellato sul rapporto che è nato con Sara Croce, il dj ha fatto sapere di avere intenzioni serie e di voler trascorrere più tempo possibile con la modella. La reazione di Damante alla coppia De ...

Cecilia Rodriguez e Giulia smettono di seguirsi su Instagram - poi la De Lellis ci ripensa : Tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez è tempo di 'frecciatine'. Le due, dopo aver condiviso l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip di due anni fa, pare proprio che non abbiano mantenuto un buon rapporto. Complice anche il fidanzamento della De Lellis con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, ecco che Cecilia ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla coppia che hanno fatto 'sorridere' Giulia anche se poi le due ...