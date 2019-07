Gallipoli | dramma sulla statale 101 | auto si ribalta fuori strada | muore giovane madre

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Aveva un'età compresa tra i 32 e i 33 anni Barbara Fiore, la donna che questa mattina intorno alle ore 7:00 ha perso la vita in un terribile incidentele avvenuto a, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che la donna si stesse recando al lavoro, precisamente in un noto bar della città. All'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, la vetturaquale viaggiava, una Hyundai ix35, è andata completamentecontrollo, uscendondosi in un campo adiacente alla101. Nel violento impatto la poveretta è stata sbalzata dall'abitacolo, e quando i soccorsi sono arrivati, allertati da alcunimobilisti di passaggio, si sono trovati davanti una scena assurda. Da questa mattina il maltempo è tornato a farsi sentire su tutta la Puglia, e anche nel Salento, per cui la donna è stata trovata ormai senza vita in mezzo al ...