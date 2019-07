Francesco Totti Pardo | ' Il giorno del suo ritiro come un lutto' | Quelli della Luna

Francesco Totti spazza e spiazza! La vacanza da casalingo a Sabaudia con Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary Blasi trascorrono le vacanze estive da perfetti casalinghi a Sabaudia, dopo essere stati a Ibiza e Saint Tropez. Il 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno d'addio di Francesco Totti all'As Roma e che ha visto l'ex bomber capitolino dare le sue dimissioni in qualità di dt. Un momento difficile, che Totti sta cercando di lasciarsi alle spalle concedendosi del sano relax con la moglie, in ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Francesco Totti : Tante testimonianze di affetto per Sinisa Mihajlovic, dopo la notizia che ha sconvolto gli appassionati di calcio e non solo della sua leucemia. Ha voluto far sentire la sua vicinanza anche Francesco Totti con un messaggio su Twitter: “Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa”. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in lacrimeL'articolo Malattia Mihajlovic, il messaggio ...

Per la Siae il libro di Francesco Totti è il più stampato nel 2018 : Dall'Annuario Siae sullo spettacolo del 2018 nel nostro Paese, emerge un "sostanziale mantenimento", anche se non mancano i segnali contrastanti: se cresce il settore teatrale, crolla quello cinematografico. Per quanto riguarda i libri, sul gradino più alto del podio tra i volumi stampati c'è "Un capitano" di Francesco Totti con Paolo Condò.

Francesco Totti e Ilary Blasi - critiche sui social : «Francè non è proprio legalissimo» : Qualche trasgressione in vacanza ed è ‘gogna social’ per Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi. Sulla coppia sono piovute critiche dopo che l’ex capitano della Roma ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un video in cui appare senza cintura di sicurezza in auto e un altro nel quale la consorte fa spese dai ‘vu cumprà’ sulla spiaggia. Eppure sono trascorsi solo pochi giorni da quando è stato elogiato per ...

Sampdoria - Di Francesco si presenta : Totti - Ferrero - gli obiettivi e il mercato : E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore della Sampdoria. L’allenatore abruzzese si rimette subito in gioco dopo l’esperienza alla Roma. Ad introdurre il tecnico è stato il presidente Massimo Ferrero: “Grazie di essere venuti qui. Il signore che è qui alla mia sinistra è noto, vogliamo solo chiedervi per cortesia oggi di non fare domande che non ...

Francesco Totti - il gesto che non è da gente di ‘quel mondo : Se si è campioni, lo si è dentro e fuori dal campo, in piena attività e persino in pensione. E senza dubbio Francesco Totti è uno dei più grandi campioni che l’Italia abbia mai generato. Ma è stato un gesto, semplicissimo nella sua quotidianità che ha lasciato di sasso migliaia di persone. Totti infatti ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi in fila per prendere un’insalata di ...

Francesco Totti tentato dalla Sampdoria : Prima estate senza pressioni per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si trova a Sabaudia a godersi la propria famiglia.