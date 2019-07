Forte boato avvertito in Calabria | nel cosentino Si e' trattato di boom sonico

inmeteo

(Di martedì 16 luglio 2019) Unattorno a mezzogiorno è stato udito in, in particolar modo nella zona di Cosenza, Rende. Il rumore ha allarmato migliaia di persone nella provincia cosentina, ma...

