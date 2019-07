Fondi russi alla Lega | Enrico Letta | “Salvini ha mentito e l’unica strada sono le

Salvini : Fondi russi - non ho da temere : 11.45 "Non c'è nulla su cui possa essere coinvolto. Mi occupo di vita reale e problemi veri e cerco di risolverne un po'". Così il vicepremier Salvini,arrivando a un incontro in prefettura a Genova, ha risposto a chi gli chiedeva se temesse ripercussioni dall'inchiesta sui presunti fondi provenienti dalla russia al suo partito". Con il M5S i rapporti sono "ottimi" ma "io non passo il mio tempo ad attaccare gli alleati",ha detto poi sulle ...

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui Fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei Fondi russi alla Lega

Fondi russi alla Lega - Di Battista all’attacco : “Salvini è bugiardo - la sua difesa è ridicola” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega: "Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso russia-Savoini è ridicola)”, scrive Di Battista in un post in cui si concentra soprattutto sulla questione migranti.Continua a leggere

Fondi Russia - Salvini : “Riferire in Aula? Mi occupo di vita reale. Non parlo più di soldi e di spie” : Non vuole più rispondere sul caso dei Fondi dalla Russi, già assediato dalle opposizioni e pressato pure dal premier Conte e dagli alleati di governo del M5s per riferire e chiarire in Aula. Ma Matteo Salvini tira dritto: “Se è il caso di chiarire di fronte al Parlamento? Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ...

Fondi russi - Savoini non risponde ai pm : 18.40 Gianluca Savoini, il leghista indagato per corruzione internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm di Milano. L'accusa al presidente dell'associazione Lombardiarussia riguarda la trattativa sulla presunta compravendita di petrolio russo a prezzo scontato, per fare arrivare Fondi alla Lega. Massimo riserbo in proocura sull'interrogatorio e il luogo in cui si è svolto

Fondi russi alla Lega - Corrao (M5s) vs Pinotti (Pd) : “Salvini non c’entra. Anche voi prendeste soldi”. “Sei ridicolo” : Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, e l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. Lega, Conte: “Salvini alle Camere su rapporti con russia? Perché no?”. E chiarisce: “Noi per la piena trasparenza” Corrao afferma che ci sia l’interesse ...

