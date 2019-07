Fondi Lega-Russia | legale Savoini | “Parlerà a indagini chiuse”

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Fondi russi alla Lega - Matteo Salvini cede : “Riferirò in Parlamento - fa parte del mio lavoro” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, alla fine ha ceduto alle pressioni (anche dei suoi alleati di governo) e ha annunciato che riferirà in Parlamento sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega: "Fa parte del mio lavoro. Vado in Parlamento tutte le settimane per il question time, a quello che mi chiedono rispondo".Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Enrico Letta : “Salvini ha mentito e l’unica strada sono le dimissioni” : Enrico Letta: “Su questa vicenda della russia c’è solo una cosa che sappiamo e cioè che rispetto alle cose uscite un ministro degli ha Interni ha detto che quella persona non la conosceva. Cose smentite e quindi il ministro degli Interni ha detto una cosa falsa e quindi dovrebbe dimettersi. Non è che la richiesta di dimissioni è per il pettegolezzo o l’anticipazione di una sentenza giudiziaria ma perché Salvini ha mentito. Di ...

Fondi alla Lega - si continuerà a far finta di nulla. Teniamo tutti la testa sotto la sabbia : L’Italia è un Paese bellissimo. I cittadini italiani ancora di più. La politica italiana se è possibile ancora di più. Viviamo tutti nascondendo la testa sotto la sabbia. Vediamo e viviamo tutti i giorni in un sistema che conosciamo, ma che per sopravvivere facciamo finta non esista. La vita politica del nostro Paese è la dimostrazione plastica della realtà in cui viviamo. Gran parte dei cittadini, analfabeti funzionali, è completamente priva di ...

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui Fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Fondi ai partiti - M5s presenta pdl per commissione d’inchiesta alla Lega. Carroccio : “Valuteremo prima il testo” : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. ...

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei Fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Fondi russi alla Lega - Di Battista all’attacco : “Salvini è bugiardo - la sua difesa è ridicola” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega: "Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso russia-Savoini è ridicola)”, scrive Di Battista in un post in cui si concentra soprattutto sulla questione migranti.Continua a leggere

Fondi Lega - Savoini non risponde ai pm : 18.40 Gianluca Savoini, il leghista indagato per corruzione internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm di Milano. L'accusa al presidente dell'associazione LombardiaRussia riguarda la trattativa sulla presunta compravendita di petrolio russo a prezzo scontato, per fare arrivare Fondi alla Lega. Massimo riserbo in proocura sull'interrogatorio e il luogo in cui si è svolto