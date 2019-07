Fondi alla Lega | si continuerà a far finta di nulla Teniamo tutti la testa sotto la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) L’Italia è un Paese bellissimo. I cittadini italiani ancora di più. La politica italiana se è possibile ancora di più. Viviamonascondendo lala sabbia. Vediamo e viviamoi giorni in un sistema che conosciamo, ma che per sopravvivere facciamonon esista. La vita politica del nostro Paese è la dimostrazione plastica della realtà in cui viviamo. Gran parte dei cittadini, analfabeti funzionali, è completamente priva di razionalità critica e poco disposta a informarsi pienamente su quello che accade. Non è, quindi, una sorpresa vedere come abbiano attecchito le fake news e come spesso anche i politici condividano e utilizzino notizie palesemente false e/o evidenti fotomontaggi. Poca cultura, poca voglia di informarsi e più facilità di manipolare la realtà e la massa. E su questi aspetti non è un mistero che la Russia abbia investito molto. Basta ricordare lo ...

