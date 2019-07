Folli | depressi | perduti lo strano destino dei nove dell' Apollo

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Nino Materi Con i piedi sono tornati sulla Terra, però la testa è rimasta tra le nuvole; anzi, molto più in altoe nuvole: precisamente sulla Luna. Da anni iastronauti sono «lunatici», ma non nel senso che sanno tutto sul satellite. No, loro sono diventati «lunatici» (nel senso di mezzi matti) dopo l'indescrivibile emozione di aver messo piede sull'unico suolo «alieno» che un essere umano abbia mai calcato.personaggi entrati nella mitologia spaziale per essere stati - insieme ad altri tre sfortunati colleghi deceduti negli ultimi anni - i soli a passeggiare tra i crateri extraterrestri. Un'esperienza che lascia il segno: i «maratoneti lunari» scesi dalla scaletta nel corsoe varie missioni- al momento - risultano infatti decisamente «fuori di testa». I fantastici supermoonmen made in Usa Charlie Duke, Edgard Mitchell, Richard Gordon, Buzz Aldrin, ...